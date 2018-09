Biglietti Milan-Atalanta | come acquistare gli ultimi tagliandi per la quinta giornata di

Il Pagante a Milano per l’album Paninaro 2.0 : info Biglietti in prevendita e meet&greet : Il Pagante a Milano sarà il prossimo 6 dicembre al Fabrique. L'evento sarà l'occasione giusta per la presentazione dal vivo del nuovo album, Paninaro 2.0, il disco che vedrà la luce venerdì 21 settembre, disponibile in tutti i negozi di musica e negli store digitali. Paninaro 2.0 è il nuovo progetto discografico del trio milanese che verrà presentato con un primo concerto proprio a Milano, al Fabrique, nel mese di dicembre. La data è quella ...

Milano - la Scala apre ai giovani : 'Biglietti per opere e balletti a 2 euro per gli under 25' : 'Questo è un modo per far conoscere a tutto il mondo l'enorme patrimonio della lirica a persone che non sono abituate ad ascoltare l'opera per alcune ore'.

Milano - la Scala apre ai giovani : "Biglietti per opere e balletti a 2 euro per gli under 25" : L'annuncio del ministro dei Beni Culturali Bonisoli: dalla prossima stagione 2200 posti a disposizione per il cartellone del Piermarini

Alla Scala di Milano Biglietti a 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni : DAlla prossima stagione i giovani dai 18 ai 25 anni potranno entrare Alla Scala con biglietti a 2 euro. Lo annuncia il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli che oggi ha incontrato il sovrintendente Alexander Pereira. "È un'iniziativa rivolta alle nuove generazioni che spesso considerano la cultura con scetticismo o perché vivono un disagio, la cultura non è una soluzione ma può aiutare". Il progetto, aggiunge, ...

Annunciata una nuova data di J-Ax al Fabrique di Milano - raggiunta quota 9 : Biglietti in prevendita : La nuova data di J-Ax al Fabrique è finalmente ufficiale. Dopo gli 8 sold out dei primi appuntamenti di ottobre, il rapper sarà ancora a Milano per la data dell'8 novembre, con la quale continuerà la lunga serie di concerti che ha organizzato per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera. Sul palco anche Dj Jad degli Articolo 31, con il quale Ax ripercorrerà i primi 10 anni di gloria nei quali è arrivato al successo con l'inconfondibile ...

Concerti di Hozier in Italia nel 2018 - annunciata una data a Milano : info Biglietti in prevendita : I Concerti di Hozier in Italia nel 2018 arrivano a tre anni dal successo di Take me to church. I live saranno di supporto al nuovo EP che ha rilasciato lo scorso 6 settembre e che ha voluto intitolare Nina Cried power, dopo l'apripista omonimo che l'artista irlandese ha composto con Mavi Staples già voce degli Staple Singers. La data fissata per il concerto di Hozier è quella del 18 novembre, all'Alcatraz di Milano, con biglietti in ...

Prezzi dei Biglietti per Irama al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Irama al Mediolanum Forum di Assago (Milano) terrà un concerto nel 2019. La data è quella del 5 aprile 2019 per la quale i biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 14.30 di oggi, lunedì 17 settembre 2018, su TicketOne. Per Irama, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, è il primo concerto all'interno di un palazzetto. Il giovane artista era ospite di Laura Pausini, in qualità di opening act di uno dei quattro concerti ...

Mostra Picasso 'Metamorfosi' Milano : orari e prezzi Biglietti - 14 euro per gli adulti : Tra le mostre più attese dell’anno c’è sicuramente quella di Picasso a Milano. Con l’inizio dell’autunno prende il via anche la stagione delle mostre, che inaugura con il genio spagnolo nel capoluogo lombardo. Un inizio con il botto per l’arte e gli eventi in Italia con questa rassegna a cura di Pascale Picard, direttrice dei Musei civici di Avignone. Mostra Picasso 2018, il tema La Mostra di Picasso a Milano, intitolata “Metamorfosi”, inizierà ...

Jess Glynne in Italia nel 2019 - un unico concerto a Milano : info e prezzi dei Biglietti in prevendita : Jess Glynne in Italia: sarà in concerto nel 2019 nella penisola per un unico evento atteso a Milano. La data è quella del 4 marzo 2019, la location è quella del Fabrique. I biglietti per l'evento saranno disponibili al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato. I biglietti per il concerto di Jess Glynne in Italia, a Milano nel 2019, saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live ...

Lenny Kravitz in Italia nel 2019 - a Milano e Bologna : Biglietti in prevendita su TicketOne : Lenny Kravitz in Italia nel 2019 per due concerti in programma nel mese di maggio. L'artista internazionale sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) sabato 11 maggio 2019 e all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) domenica 12 maggio per due live ella sua tournée europea. Lenny Kravitz in Italia nel 2019 si esibirà per due sere uniche per le quali i biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne.it e rispettivi punti ...

6° concerto di J-Ax a Milano dopo 5 sold out : Biglietti in prevendita per la nuova data : J-Ax a Milano mette a segno 5 sold out e annuncia la sesta data del tour autunnale. Saranno 6, non più 5, gli eventi di J-Ax al Fabrique. Già annunciato come ospite l'ex collega degli Articolo 31 Dj-Jad, con J-Ax sul palco in qualità di Guest star per riproporre al pubblico i successi del passato in versione originale. J-Ax e Dj-Jad hanno fatto face dopo anni di incomprensioni. J-Ax ha annunciato che non intende quindi tagliare fuori dal ...

L’instore tour di Enrico Nigiotti per Cenerentola e 3 date di anteprima tour a Milano - Roma e Livorno : info Biglietti in prevendita : L'instore tour di Enrico Nigiotti per l'album Cenerentola inizierà il 14 settembre da Milano (Feltrinelli di Piazza Piemonte) per proseguire il 15 settembre alla Mondadori di Roma in Via Tuscolana. Il 16 settembre, Nigiotti è atteso a Napoli presso la Feltrinelli di Via Santa Caterina; il 18 settembre incontrerà i fan alla Galleria del disco di Firenze ed il 19 settembre a Lucca presso Sky Stone e Songs. Enrico Nigiotti presenterà l'album di ...

Eros Ramazzotti a Roma - Milano e Torino nel 2019 : prezzi dei Biglietti in prevendita per il tour 2019 : Eros Ramazzotti a Roma, Milano e Torino il prossimo anno. L'artista ha annunciato i suoi progetti futuri e l'anno di prossima pubblicazione al quale farà seguito un tour europeo che non trascurerà i palazzetti dello sport italiani. Tra i cantanti della penisola più apprezzati e seguiti all'estero, Eros Ramazzotti porterà il nuovo disco di inediti, Vita ce n'è, anche oltre i confini nazionali per una ricca tournée 2019 che conterrà anche ...

Young Signorino a Milano : prezzi dei Biglietti in prevendita per l’Official Party Live ai Magazzini Generali : Young Signorino a Milano il 29 settembre per un Party esclusivo ai Magazzini Generali. L'evento di Young Signorino a Milano fa parte di un Party studentesco in programma per il 29 settembre prossimo e i biglietti sono disponibili in prevendita al prezzo di 15 euro + 1,22 euro di diritti di prevendita attraverso il circuito Mail Ticket, online e nei punti vendita aderenti al circuito. Il prezzo fa riferimento alla prevendita ridotta sul ...