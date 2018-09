Beyoncé | la sua faccia mentre canta “Resentment” a Houston è la cosa più LOL che vedrai

Beyoncé torna in Italia in vacanza e dopo il Colosseo sceglie Netflix per il nuovo visual album? : Sono passati pochi giorni dalla doppietta Italiana dell'On The Run Tour II ma i Carter sono di nuovo qui: Beyoncé torna in Italia in vacanza, avvistata sia sulla costiera Amalfitana (quest'ultima meta abituale per lei e Jay-Z) che in Sicilia per concedersi qualche giorno di relax al termine della tranche europea del tour congiunto. dopo le date del 6 e 8 luglio a Milano e Roma e le date francesi con cui si è concluso il tour in Europa, ...