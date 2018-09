Belen Rodriguez e Iannone si sono lasciati | «Lo ha mollato lei» Il messaggio di Andrea

Rodriguez in copertina : Belen lascia Iannone - Cecilia sposa Moser : Le “Chicche” del settimanale Chi danno per certa la rottura di Belen Rodriguez con Andrea Iannone . La showgirl agli amici avrebbe

E' Finita... Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati : Pare sia ufficialmente finita tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone . A decidere di chiudere definitivamente sarebbe stata lei, che non è incinta e non aspetta il secondo figlio dal pilota. Dopo le varie crisi che hanno colpito la coppia, Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono detti addio. La clamorosa indiscrezione è stata lanciata da Chi... il settimanale ha rivelato che alcuni particolari circa la fine della relazione tra il pilota e la ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - amore (di nuovo) al capolinea. L’indiscrezione : Ormai è diventata una barzelletta, ma siamo di nuovo qui a dire che tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è finita. Anzi, sarebbe. Il condizionale è d’obbligo perché non è umanamente possibile che esista un tale tira e molla. L’indiscrezione, comunque, arriva dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 19 settembre. Una nuova crisi La rivista diretta da Alfonso Signorini scrive che al termine dell’estate si è spento ...

Borriello ‘rinnega’ la storia con Belen Rodriguez : “era solo una cotta - non un amore vero” : Marco Borriello torna a parlare di Belen Rodriguez, il calciatore dell’Ibiza rinnega l’amore per la showgirl: le parole dell’attaccante italiano Marco Borriello quest’anno ha stravolto la sua vita. Il calciatore, che possiede una grande villa ad Ibiza per l’estate, ha deciso di trasferirvisi tutto l’anno per vivere sull’isola spagnola e giocare per la squadra del luogo. Dopo il Cagliari e la Spal, ...