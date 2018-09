Bebe Vio e Sofia Goggia spiegano ' discesa' e ' sogno' | voci dello Zingarelli 2019

Gli Incredibili 2 - dal 19 settembre al cinema. Bebe Vio è la voce di Voyd : Il secondo capitolo della saga diretta dal regista premio Oscar® Brad Bird, già record di incassi con oltre 1 miliardo di dollari al box office in tutto il mondo, arriverà nelle sale italiane il 19 ...

Bebe Vio : Perché la vita è una figata : La tecnologia al servizio dell'uomo Al giorno d'oggi, la tecnologia combinata alla scienza medica può aprire grandi opportunità a livello sociale. Lo sviluppo di protesi sempre più hi-tech può avere ...

Campionati Europei di scherma paralimpica : l’Italia sogna in grande - occhi puntati sull’attesissima Bebe Vio : Saranno tanti gli azzurri che punteranno a vincere una medaglia, i riflettori però saranno tutti puntati su Bebe Vio E’ tutto pronto al PalaDeSantis di Terni dove fino a domenica saranno di scena i Campionati Europei di scherma paralimpica 2018. Il Comitato organizzatore Terni 2018 ha predisposto ogni dettaglio per garantire la massima accoglienza ai 300 atleti provenienti da 20 Paesi del vecchio Continente. Adesso tocca agli atleti ...

Scherma - Europei Paralimpici 2018 : domani il via delle gare a Terni. Bebe Vio guida gli azzurri : Da domani a domenica al PalaDeSantis di Terni si svolgeranno gli Europei di Scherma paralimpica 2018. In gara troveremo 300 atleti provenienti da 20 diversi paesi che si sfideranno per conquistare il titolo continentale. L’Italia punta ad essere grande protagonista davanti al proprio pubblico e proverà a migliorare il bottino di otto medaglie conquistate lo scorso anno a Casale Monferrato. Tanti gli azzurri in grado di poter conquistare la ...

Martina Caironi - Bebe Vio - Alex Zanardi "si espongono" al Musme : ... il Musme, mettendo a disposizione i supporti con cui hanno vinto gare di livello mondiale: la gamba con cui Martina si è sempre allenata per diventare la donna con protesi più veloce al mondo; il ...

MotoGp - Valentino Rossi ospita Bebe Vio a Misano : la schermitrice emozionata accanto al Dottore [VIDEO] : Bebe Vio ospite speciale del box Yamaha di Valentino Rossi, la schermitrice italiana a Misano in occasione del Gp di San Marino Bebe Vio si è recata a Misano questo weekend per assistere al tredicesimo round del campionato mondiale di MotoGp. La gara purtroppo non ha reso protagonista assoluto Valentino Rossi, idolo della schermitrice italiana e campione di casa del Gp di San Marino. Nonostante ciò Bebe Vio ha dimostrato tutto il suo ...

Bebe Vio - io e mia famiglia vera squadra : Anche papà Ruggero e mamma Teresa hanno raggiunto la campionessa paralimpica, capitana della nazionale azzurra, in occasione di un convegno su sport ed inclusione sociale. "Io e la mia famiglia siamo ...

Bebe Vio dai Ferragnez - scatenata alla festa. Fedez : «Sono le 21.30 e sei già ubriaca» : Top secret sull'abito invece di questa sera che però sicuramente resterà in tema del festival musicale e modaiolo più importante al mondo.

Capello - Del Piero e Bebe Vio : la Laureus F1 Charity Night illumina Milano : Parata di stelle a Milano. Nella settimana che porta al Gran Premio d’Italia di Formula 1 è andata in scena al Teatro Vetra l’annuale Laureus F1 Charity Night, una serata di foundraising organizzata dalla Fondazione Laureus Italia Onlus che ha portato sotto la Madonnina decine di campioni dello sport, di ieri e di oggi. Dall’ex calciatore Alessandro Del Piero al tecnico Fabio Capello, dal cestista Bruno Cerella al pilota Valtteri Bottas, fino ...

Scherma - Europei integrati tra paralimpici e normodotati : presente Bebe Vio : Europei integrati di Scherma a Jesi, 100 atleti normodotati e disabili si sfideranno dal 4 al 9 settembre

Scherma - Bebe Vio a Jesi per Eugif : In programma gare, ma anche allenamenti con i campioni paralimpici italiani, seminari con relatori dello sport, dell'economia, delle politiche europee e campus scolastici educativi per promuovere la ...

Chiara Ferragni e Fedez matrimonio / Ecco gli invitati ufficiali alle nozze : da Bebe Vio alla Dark Polo Gang : Chiara Ferragni e Fedez, chi sono gli invitati alle nozze che si terranno a Noto il 1 settembre? Da Bebe Vio alla Dark Polo Gang: Ecco chi ci sarà e chi no(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:30:00 GMT)

“L’unica disabile per cui non provo rispetto” : Bebe Vio nel mirino dei no-vax : Si è riacceso il dibattito sui vaccini e fa discutere la nuova accusa dei no-vax che stavolta attaccano una delle più note paladine pro-vaccini: l’atleta Bebe Vio. La campionessa aveva infatti condiviso su Facebook una copertina di Rolling Stone del 2017 nella quale la giovane era mostrata in una foto che evidenziava le conseguenze della meningite che, colpendola in tenera età, l’ha privata di gambe e braccia. Immediata la ...