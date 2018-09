Bce | Draghi | ' ripristinare fiducia con regole comuni su conti pubblici'

Draghi e Salvini - volano schiaffi La Bce usa lo spread per attaccarci : Sembra il vestito buono per ogni occasione, quello da mettere addosso alle finanze del Paese quando si tratta di castigare un Governo (legittimamente eletto), per aderire ai desiderata della più opaca finanza. Il Governatore della BCE Mario Draghi fa il verso all’esecutivo italiano Segui su affaritaliani.it

Bce - Draghi : "Le parole del governo italiano hanno fatto qualche danno" : Il governo di Giuseppe Conte è in carica da poco più di tre mesi e i tanti proclami fatti dai vertici dell'esecutivo non sono ancora stati tradotti in azioni concrete. Ora è il momento di passare all'azione, lo hanno promesso il Presidente del Consiglio e i due vicepremier più volte in queste ultime settimane e oggi lo ha chiesto anche il Presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Mario Draghi che, nell'annunciare di aver lasciato ...

Bce - Draghi : "Le parole hanno fatto danni - ora aspettiamo i fatti" : "La Banca centrale europea si attende ciò che hanno detto il primo ministro italiano, il ministro dell'Economia e il ministro degli Esteri, e cioé che l'Italia rispetterà le regole", haconcluso ...

Italia - Draghi : danni da parole politici su deficit - Bce si aspetta... : ... facendo salire i tassi d'interesse per imprese e famiglie ma la Banca centrale europea sta a quello che hanno assicurato il premier Italiano e i ministri dell'Economia e degli Esteri, e cioè che l'...

L’allarme del governatore della Bce - Mario Draghi : “Le parole del governo italiano hanno fatto danni” : "Negli ultimi mesi le parole sono cambiate molte volte e quello che ora aspettiamo sono i fatti, principalmente la legge di bilancio e la successiva discussione parlamentare. Purtroppo abbiamo visto che le parole hanno fatto alcuni danni, i tassi sono saliti, per le famiglie e le imprese anche se tutto ciò non ha contagiato granché altri paesi dell'Eurozona, rimane un episodio principalmente italiano. Invito a considerare che sia il premier ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Bce - Draghi sforbicia stime di crescita (13 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: banche centrali protagoniste, Draghi e la Bce sforbiciano le stime di crescita. Governo, pasticcio sul decreto milleproroghe (13 settembre 2018)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Draghi : Italia? La Bce guarderà i fatti : Draghi ha ribadito che la Bce guarda alle dichiarazioni del Primo ministro italiano e del ministro dell'Economia, che hanno affermato che le regole europee saranno rispettate. A livello europeo ...

Bce : Draghi - da Italia aspettiamo i fatti - parole hanno creato danni : 'Le parole negli ultimi mesi sono cambiate diverse volte ora aspettiamo i fatti'. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi interpellato sull'Italia. 'Il fatto principale è la bozza della legge ...

Bce - Draghi : le parole del governo italiano hanno creato danni : «La Banca centrale europea si atterra' a ciò che hanno detto il primo ministro italiano, il ministro dell'Economia e il ministro degli Esteri, e cioè che l'Italia rispetterà le regole» ha poi ...

La Bce lascia i tassi invariati. Draghi sull'Italia : "Aspettiamo il Bilancio - finora parole che hanno fatto danni" : E infine ha rimarcato come sia il ministro dell'Economia che il premier e il ministro degli Esteri abbiano ribadito che non violeranno le regole, senza citare i vicepremier. Tags Argomenti: bce ...

Bce : Draghi - i Paesi più deboli punti al consolidamento : Le dichiarazioni sono giunte nel contesto di una conferma della politica monetaria accomodante della Bce dovuta alla cognizione di una crescita delle incertezze globale, protezionismo in crescita, ...

La Bce lascia i tassi invariati. Draghi : "La crescita resta solida - ma le incertezze aumentano" : MILANO - La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La ...

Bce : Draghi - area euro cresce ma aumenta incertezza : Nell'area euro la crescita prosegue e continua a sostenere la nostra fiducia che la convergenza dell'inflazione verso i valori prefissati "proseguirà anche dopo il venir meno" degli acquisti netti di ...

Mario Draghi resta fermo. La Bce lima al ribasso le stime di crescita dell'Eurozona - ma la strategia non cambia : La Bce conferma in toto la sua strategia. Sulla base della consueta analisi economica e monetaria abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento, ha detto il presidente Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte. "Continuiamo ad attenderci che si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno nell'orizzonte dell'estate del 2019 e in ogni caso finchè ciò sarà necessario" ha detto il ...