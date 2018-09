Battibecco in diretta tv tra Mauro Corona e la Meloni | Vivi in un atelier di

ilgiornale

: Battibecco in diretta a Omnibus, su La7, tra l’esponente di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, e il professore di… - italianaradio1 : Battibecco in diretta a Omnibus, su La7, tra l’esponente di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, e il professore di… - Spazio_Napoli : -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)"contro" Giorgia. Lo scrittore, ospite fisso di Cartabianca, il programma di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer, prima ha speso parole di apprezzamento all"indirizzo del leader di Fratelli d"Italia presente in studio, poi l'ha attaccata sul finale del suo intervento.Il 68enne artista, infatti, ha puntato il dito contro l"eccessiva burocrazia italiana e ha espresso il desiderio di vedere presto al governo la: "Le auguro di andare al governo e sburocratizzare tutto". Ma, appunto, non è tutto.Già perché l"alpinista tuttofare ha fatto anche una sorta di rimprovero alla politica, esternando un pizzico di rammarico per la sua decisione di non fare parte della maggioranza. Insomma, sperava che Fratelli d"Italia partecipasse all"asse tra Lega e Movimento 5 Stelle per dare vita all"esecutivo. Ecco, a tal proposito, le parole dello scultore ligneo: "Non so se ha ...