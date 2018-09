Basket | Michael Jordan campione di solidarietà | maxi-donazione per le regioni colpite

sportfair

(Di mercoledì 19 settembre 2018)dentro e fuori dal campo, l’ex stella dei Bulls ha donato due milioni di dollari alledall’uragano “Florence” Il leggendario ex giocatore didonerà due milioni di dollari alledall’uragano “Florence”. I Charlotte Hornets, squadra di proprietà di, hanno annunciato i piani martedì: un milione andrà alla Croce Rossa americana e l’altro ad una fondazione per le vittime dell’uragano. Considerato da molti come il più grande giocatore didi tutti i tempi,è cresciuto a Wilmington, North Carolina, regione colpita dall’uragano durante il fine settimana. “Penso di dover fare qualcosa perché mi ha colpito personalmente“, ha detto l’exche non appena le strade lo consentiranno, vuole recarsi nelle aree ...