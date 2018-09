Basket | Luca Vitali | “Sogno di giocare Mondiali e Olimpiadi | finchè mi chiameranno ci

oasport

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Dopo le due fondamentali vittorie contro Polonia (a Bologna) ed Ungheria (a Debrecen) l’Italè ormai ad un passo dalla qualificazione per il Mondiale che si giocherà in Cina nel 2019 e che rappresenterà la prima occasione per staccare il pass per ledi Tokyo 2020. L’Italia ha cambiato pelle molte volte nel corso delle diverse finestre di qualificazione previste dalla FIBA, che di fatto hanno costretto molti giocatori NBA a dare forfait, ma ha ritrovato un punto di riferimento in cabina di regia:. Il playmaker della Leonessa Brescia ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport un’intervista in cui parla del proprio rapporto con il c.t. Sacchetti: “Lui è molto diretto, alla mano: mi ha chiesto di comportarmi nè più nè meno come a Brescia, il mio club. Meo vuole che corriamo tanto, non vuole timidezza in attacco. Ma questo non ci deve impedire ...