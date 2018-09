Bari | Giancaspro ricorre al Tar per titolo e stadio

Serie D Bari - ricorso di Giancaspro al Tar per titolo e stadio : Bari - La società Football Club Bari 1908 Spa in liquidazione e il suo legale rappresentante Cosmo Giancaspro hanno depositato ricorso al Tar Puglia contro il Comune di Bari e nei confronti della ...

Bari - Giancaspro ricorre al Tar per il titolo e lo stadio : La società in liquidazione Football Club Bari 1908 Spa e il suo legale rappresentante Cosmo Giancaspro hanno depositato ricorso al Tar Puglia contro il Comune di Bari e la Società Sportiva Calcio Bari SSC Arl di Luigi De Laurentiis. La richiesta è quella di annullamento, previa sospensione, dell’avviso pubblico e di tutti gli atti della procedura di assegnazione del titolo sportivo, della revoca della concessione dello stadio San ...

Fc Bari - chiesta la revoca di Giancaspro da commissario liquidatore : Il Tribunale civile di Bari, sezione fallimentare, si è riservato di decidere sulla richiesta avanzata dalla Procura di sostituire il liquidatore della società Fc Bari 1908, Cosmo Giancaspro, con ...

Bari - l'Assessore del Comune davanti al San Nicola per avere le chiavi ma Giancaspro si è rifiutato : davanti allo stadio, in attesa del legale della società, ci sono l'Assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, dirigenti e Polizia locale. Subito dopo la consegna delle chiavi inizierà l'...

Bari nel caos : il sindaco attacca Giancaspro : Scintille tra il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il presidente di Fc Bari, Cosmo Giancaspro. Il patron del club che non è riuscito a iscriversi al torneo di B, avrebbe dovuto restituire gli spazi al Comune, essendo terminata la convenzione che assicurava alla società la permanenza nello stadio San Nicola, e non essendoci, stante la messa in liquidazione, elementi per una ulteriore proroga. Ieri sera Giancaspro ha mandato una ...

Bari nel caos : Giancaspro sarà il liquidatore del club : E’ Cosmo Giancaspro il liquidatore della Fc Bari, società che non e’ riuscita ad iscriversi al campionato di serie B per mancata ricapitalizzazione e per non aver ottemperato agli obblighi fiscali e regolamentari. E’ questo l’esito dell’assemblea straordinaria, riferito da fonti interne al club. Alla riunione ha preso parte lo stesso Giancaspro, ma non il socio di minoranza Gianluca Paparesta. I calciatori ...

Fc Bari 1908 - Giancaspro è il liquidatore della società. Canonico torna in pista per il titolo sportivo : Cosmo Giancaspro è stato nominato liquidatore della Fc Bari 1908. È quanto riporta l'Ansa al termine dell'assemblea straordinaria della società che non è riuscita ad iscriversi al prossimo campionato ...

Bari nei guai : Giancaspro chiede la riammissione del club alla Serie B : Una lettera di riammissione del Bari al campionato di Serie B “e’ stata indirizzata al commissario della Figc”, Roberto Fabbricini, nei giorni scorsi dal presidente del Bari Cosmo Giancaspro, nonostante la mancata ricapitalizzazione e il mancato ricorso contro l’esclusione decretata dalla B dalla Covisoc. La notizie emerge da una dichiarazione di Mauro Balata, presidente della Lega Calcio Serie B, fatta a un ...