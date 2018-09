Bancari in verde | BTP in ulteriore progresso | FTSE Italia Banche +0 | 7%

Borse - Milano unica in verde tra gli europei : bene i Bancari : Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell'1,1% la prima seduta della settimana. Tra le banche spiccano Bpm, Unicredit e Intesa

Bancari in verde con calo spread e recupero lira turca : ... secondo una nota del Governo nella serata si è tenuto un vertice tra il premier Conte, i ministri e vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro dell'Economia Tria per ribadire l'impegno per la ...