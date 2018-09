Avvistamento choc in Nuova Zelanda | il mostro marino è un' enorme medusa leone

ilgiornale

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Un'con una criniera daè stata avvistata per la prima volta in una spiaggia della.Ilha fatto capolino a Pakiri Beach, dove i presenti si sono spaventati non poco alla sua vista. Qui il mare è stato invaso da centinaia e centinaia di meduse: tra di loro un esemplare da film dell"orrore.Come riporta Dagospia, a fare la scoperta è stata la famiglia Dickinson, rimasta scioccata dall"animale che cercava di muoversi per tornare in acqua: "Le meduse erano ovunque, ma una in particolare era davvero impressionante, sembrava un vulcano. Ci siamo fermati per osservarla e abbiamo notato che stava iniziando a muoversi lentamente".La biologa marina Diana Macpherson commenta così la strana vicenda: "Ricordatevi di fare sempre molta attenzione con le meduse. Le irritazioni possono essere molto dolorose e, in alcuni casi, anche fatali".