Avril Lavigne | «Una notte ho pensato di morire»

Che cos’è la malattia di Lyme di cui ha sofferto Avril Lavigne : «Avevo accettato la morte e sentivo il mio corpo spegnersi. Mi sentivo come se stessi affogando. Incapace di respirare». A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo “Head above wear” in programma per il prossimo 19 settembre, la pop star Avril Lavigne in una lettera aperta ai suoi fan annunciata su twitter e pubblicata sul suo sito parla della sua lotta contro la malattia che per un lungo periodo l’ha costretta a stare lontana dalle scene ...

