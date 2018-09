Mercato Auto Ue cresce - +10% a luglio e +29 - 8% agosto : Il Mercato europeo dell'auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, le immatricolazioni sono state 1.313.857, in crescita del +10,1% rispetto allo ...

Auto - mercato Ue cresce : +29 - 8% ad agosto : 8.31 Il mercato europeo dell'Auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta (Islanda,Norvegia e Svizzera) le immatricolazioni sono state 1.313.857, in crescita del +10,1% rispetto allo stesso mese deL 2017. Più forte l'incremento in agosto:un milione 171.760,con un balzo del 29,8% sullo stesso mese dell'anno scorso. Il gruppo Fca ha venduto nell'Europa dei 28 più paesi Efta 92.816 Auto a luglio,+17,2% e 73.259 in agosto ...

Case evacuate - la Regione ad Autostrade «Valore doppio della stima di mercato» : L’ente territoriale chiede di quantificare l’indennizzo per gli sfollati in misura doppia rispetto al valore di mercato degli immobili in zona rossa

Vicenza : incendio Auto nel garage supermercato a Valdagno : Vicenza, 14 set. (AdnKronos) - Poco prima delle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio seminterrato di un supermercato in via delle Fosse Ardeatine a Valdagno per l’incendio di un’autovettura: nessuna persona è rimasta ferita. Appena si sono notate le colonne di fumo i clienti e il pe

Mercato Auto - tre Suv targati Fca sul podio delle vendite diesel 8 mesi : 500X - poi Jeep Compass e Renegade : MILANO - Tre Suv - di cui due con un marchio americano - sul podio delle vendite italiane nei primi otto mesi del 2018. Stiamo parlando, nell'ordine, di 500X, Jeep Compass e Jeep...

Auto elettrica - Nissan Leaf raggiunge il 28% di quota di mercato : Roma, 4 set., askanews, - Nissan Italia si conferma leader nella mobilità elettrica nei primi otto mesi del 2018 con vendite pari a 1.002 unità, 72% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Mercato italia - Accelerano le vendite di Auto in agosto : +9 - 5% : Il Mercato italiano dell'auto cresce anche ad agosto e mette a segno un'accelerazione rispetto a luglio grazie allaumento dellofferta di veicoli non adeguati al ciclo WLTP, il nuovo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state pari a 91.551 unità, con un aumento, rispetto allo stesso periodo del 2017, del 9,46%, quasi il doppio se confrontato con il 4,42% di ...