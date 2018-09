Autocertificazioni per le vaccinazioni | oltre 55 mila controlli dei Nas | 55 false  

Vaccini - Nas nelle scuole : Campania al top per false Autocertificazioni : Campania prima in classifica per i ‘furbetti’ del certificato vaccinale. Secondo i risultati del monitoraggio condotto dai Carabinieri dei Nas, dal 4 al 14 settembre, in 1.493 istituti scolastici ed educativi italiani, per controllare la veridicità delle certificazioni ed autocertificazioni di regolare adempimento degli obblighi vaccinali dei minori presentate dai genitori al momento dell’iscrizione a scuola, su 55 casi di ...

Scoperte 55 false Autocertificazioni sui vaccini : Roma, 19 set., askanews, - Sono 55 le false autocertificazioni Scoperte dai Carabinieri dei NAS che hanno operato, dal 4 al 14 settembre 2018, un monitoraggio in campo nazionale presso istituti ...

Torino - giro di vite sui vaccini : blitz dei Nas in scuole e Asl per verificare le Autocertificazioni dei genitori : Nel mirino le dichiarazioni delle famiglie, necessarie per entrare in classe senza certificato, dopo il caso della madre "falsaria" a Brescia

Vaccini e Autocertificazioni - l’esperta avverte : i controlli saranno “puntuali e affidabili” : “I controlli sulle autocertificazioni presentate dai genitori dei bambini per attestare le avvenute vaccinazioni, o la prenotazione delle prestazioni sanitarie, ai fini dell’iscrizione a scuola, ci saranno e non saranno solamente ‘a campione’, ma puntuali e affidabili grazie all’Anagrafe vaccinale. In caso di inadempienza i presidi saranno allertati e ricordo che, se si certifica il falso, se ne risponde ...

Salute - anche a Giovinazzo vaccini obbligatori per iscriversi a scuola 'Niente Autocertificazioni' : Il sindaco di Giovinazzo , Bari, , Tommaso Depalma , in qualità di autorità sanitaria locale e di responsabile della tutela della Salute pubblica dei propri cittadini, ha emesso un'ordinanza con la ...

Vaccini - Miur : "Presidi non responsabili per le Autocertificazioni false" : E' stato ribadito oggi in un incontro tra il ministro Bussetti e i sindacali rappresentativi della dirigenza scolastica

"Scuola non responsabile per Autocertificazioni false" : ... sia per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, sia per affrontare i temi più generali e specifici del mondo della scuola".