Astronomia | nuovi dettagli sulla scomparsa dei criovulcani su Cerere

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Fin da quando è stato scoperto, il criovulcano Ahuna Mons, su, ha sempre incuriosito gli scienziati. Un nuovo studio, condotto dallo scienziato Michael Sori dell’Università dell’Arizona, ha calcolato per la prima volta il tasso di attività del solitario vulcano ghiacciato, un dato fondamentale che potrebbe aiutare i suoi colleghi a risolvere il misterioso caso dell’appiattimento deisuperficie del pianeta nano. Scoperto nel 2015 dalla sonda spaziale Dawn della Nasa, il vulcano di ghiaccio alto quasi 5 chilometri, punto di vista geologico, mostra segni di ‘giovinezza’. Ahuna Mons – spiega Global Science – dovrebbe avere al massimo 200 milioni di anni, il che significa che – anche se non sta più eruttando – è stato attivo in un passato non troppo lontano. Ma dove sono finiti iche un tempo ‘popolavano’ la ...