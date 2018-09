Astronomia | il pianeta Vulcano del dottor Spock esiste davvero | orbita intorno alla

Astronomia - Plutone potrebbe riconquistare lo status di pianeta : Roma, 11 set., askanews, - A 12 anni dal suo declassamento a 'pianeta nano', Plutone potrebbe riottenere il suo status di pianeta. A proporre il suo reintegro nel novero dei pianeti del Sistema Solare ...

Astronomia - la rivincita di Plutone : di nuovo in corsa per tornare a essere un pianeta : Declassato a pianeta nano nel 2006, Plutone non si rassegna ed e’ di nuovo in campo per tornare ad avere lo status di pianeta. A sostenerlo e’ la ricerca pubblicata online sulla rivista Icarus, nella quale il gruppo di ricerca guidato da Philip Metzger, dello Space Institute, ha passato in rassegna ben due secoli di letteratura scientifica per scoprire come non ci siano i presupposti per considerare Plutone un pianeta nano. Scoperto ...

Astronomia : il più grande pianeta del Sistema Solare ha sofferto di un “disturbo della crescita” : Da piccolo, Giove ha sofferto di una sorta di disturbo della crescita: il suo ‘sviluppo’ si è quasi arrestato per ben due milioni di anni. È quanto afferma un nuovo studio pubblicato su Nature Astronomy, secondo cui quello che oggi è il più grande pianeta del Sistema Solare un tempo ha avuto grandi difficoltà ad accrescere la sua massa. Questo ritardo sarebbe dovuto a una collisione tra il futuro gigante gassoso e alcuni corpi celesti di ...

Astronomia : ferro e titanio - gli ingredienti attorno a un pianeta gioviano caldo : Esistono nell’universo mondi che assomigliano a Giove, ma che abitano fuori dal Sistema solare e al contrario del nostro gigante gassoso orbitano vicinissimi alla loro stella madre. Gli astronomi li hanno chiamati Hot Jupiter, ‘gioviani caldi’, pianeti mediamente otto volte più prossimi alla superficie del loro astro rispetto alla distanza Mercurio-Sole: caratteristica che spiega la loro elevatissima temperatura, da cui appunto l’aggettivo ...

Astronomia - Marte re del cielo : il pianeta rosso mai così vicino da 15 anni : Estate 2018 ricca di eventi astronomici, dopo l’eclissi di Luna più lunga del secolo e attendendo le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, adesso tocca a Marte. Stasera la scena è tutta per lui, per concludere in bellezza un luglio che ha già mostrato una luna da sogno. Il pianeta rosso brilla come non aveva mai fatto negli ultimi 15 anni: solo la Luna e Venere sono più luminose. La tv della Nasa ha organizzato, per l’occasione, ...

Astronomia - Flamini : scoperta acqua su Marte - ora sappiamo che il Pianeta Rosso può ospitare la vita : acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS (da Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, pubblicati sulla rivista scientifica Science: Radar evidence of subglacial liquid water on Mars. Abbiamo, per la prima volta, la prova che sotto la superficie di Marte c’è dell’acqua allo stato liquido. “Ora sappiamo ...