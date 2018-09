Astronomia | Hubble scopre insolita emissione di luce infrarossa da stella di neutroni

Astronomia : Hubble tra le pieghe dell’universo a caccia di galassie agli albori : Si era già messo alla prova sulle lunghe distanze, in tandem con il collega Spitzer, nell’ambito del programma Frontier Fields e ora gli si prospetta un impegno ancor più sfidante: protagonista di questo cimento spaziale è Hubble, che si lancerà in una nuova campagna di osservazioni verso regioni del cosmo ancor più remote. Buffalo (Beyond Ultra-deep Frontier Fields And Legacy Observations) è il nome della campagna, mirata ad ...

Astronomia : Hubble “cattura” una nebulosa poco nota : Un mare tempestoso in chiaroscuro su cui volteggia un boomerang scintillante che sfreccia verso uno sfondo punteggiato di stelle. È con questo aspetto ‘fantasy’ che si è presentata all’obiettivo di Hubble la nebulosa Iras 05437+2502, ancora poco studiata nonostante sia nota da oltre trent’anni. La tenue nebulosa, che si trova nella costellazione del Toro vicino al piano centrale della Via Lattea, è stata scoperta ...

Astronomia - incredibile spettacolo luminoso nel Polo Nord di Saturno : le incredibili immagini del Telescopio “Hubble” : Gli astronomi che utilizzano il Telescopio spaziale “Hubble” della NASA hanno immortalato un fenomeno eccezionale sul Polo Nord di Saturno, scattando una serie di immagini mozzafiato di vere e proprie Aurore Polari nel Pianeta degli Anelli. Le osservazioni sono state realizzate grazie alla luce ultravioletta e le immagini ottenute forniscono agli astronomi il quadro più completo di sempre delle aurore settentrionali di Saturno. Lo ...

Astronomia : Hubble punta l’occhio di NGC 3918 - immortalata nebulosa planetaria dalla singolare forma : Un ‘occhio cosmico’ incrocia lo sguardo elettronico di Hubble: per l’ennesimo ritratto della sua galleria fotografica, l’instancabile esploratore spaziale ha puntato la sua Wide Field and Planetary Camera 2 su NGC 3918, una nebulosa planetaria caratterizzata da colori brillanti e da un aspetto originale che si trova nella costellazione del Centauro, a circa 4900 anni luce di distanza dalla Terra. L’immagine è stata creata combinando ...

Astronomia : il puzzle cosmico di Hubble - ricercatori sono riusciti a comporre la formazione stellare di galassie a 11 miliardi di anni luce : Grazie alla vista sensibile alle radiazioni ultraviolette del telescopio Hubble, un gruppo di astronomi ha catturato una delle più grandi viste panoramiche del fuoco e della furia della nascita delle stelle nell’universo lontano. Il campo di vista – riporta Global Science – comprende circa 15.000 galassie, di cui circa 12.000 con formazione stellare attiva. Un altro tassello dell’immane puzzle che è il cosmo grazie alle ...