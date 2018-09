Argentina | borsa in ripresa e spread in discesa confermano attesa dei mercati su accordo

Borsa - Mib -1 - 28% su crisi in Argentina : 18.05 Chiusura in ribasso per la Borsa di Milano, penalizzata -come gli altri principali listini europei- dalla svalutazione del peso argentino e dal conseguente drastico rialzo dei tassi di interesse nel Paese del Sud America. Il Ftse Mib ha perso l'1,28% a quota 20.495 punti. All Share -1,16%. Lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 286 punti. Londra ha chiuso in calo dello 0,63%, Francoforte dello 0,54% e Parigi dello 0,42%. Madrid ha ...