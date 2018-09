Apple CarPlay | Google Maps e Waze possono finalmente essere utilizzati per la navigazione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 settembre 2018)puòutilizzato come navigatore satellitare nelle automobili compatibili con, il sistema operativo dell’azienda di Cupertino creato ad hoc per gli apparati di intrattenimento degli autoveicoli. Ebbene, fino a qualche giorno faper lasatellitare permetteva di utilizzare solo Mappe, ovvero il servizio proprietario del gigante californiano. Cos’è cambiato? Adesso c’è iOS 12. Come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, iOS 12 è la vera rivoluzionedel 2018. Tra le varie novità, la nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad ha sdoganato i servizi di altre aziende per lasatellitare tramite. Una funzionalità molto attesa da tutti i possessori di un automobile compatibile con questo sistema, visto che l’applicazione proprietaria Mappe non offre ...