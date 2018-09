Anticipazioni Temptation Island Vip | stasera al falò forse Nilufar e Mazzocchi

Blastingnews

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Questa sera, alle ore 21:25, su Canale 5 prendera' il via la prima edizione divip. Anche questa versione dedicata alle celebrita' si terra' in provincia di Cagliari, presso il resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula. Sei coppie famose metteranno alla prova i loro sentimenti VIDEOe lo faranno per quattro puntate. Stando alletrapelate in questi giorni, Simona Ventura fin dalla prima puntata dovra' gestire un falò chiarificatore che dovrebbe avere come protagonistie giordano. Nella prima puntata ci sara' un falò: i protagonisti potrebbero esseree Giordano Ladella prima puntata sono state svelate, in parte, proprio dalla conduttrice. Dunque, si assistera' certamente ad un falò in spiaggia, ma al momento non è dato sapere quale sara' la prima coppia a confrontarsi. Tuttavia, siccome Simona Ventura ha ...