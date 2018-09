ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE Trono Classico 19 settembre | la rivincita di

ANTICIPAZIONI Uomini e Donne registrazione trono classico 14 settembre 2018 : magica intesa tra Lorenzo e Greta! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico di 14 settembre 2018: Greta conquista Lorenzo, Teresa definisce Mara una persona finta e falsa! Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa e Mara litigano, Lorenzo elimina Viviana quando scopre che è uscita con Luigi! Riccardi, inoltre, appare molto in sintonia con la corteggiatrice Greta! Mara, Luigi, Lorenzo, Teresa, i tronisti di questa prima parte della nuova stagione dal dating show di ...

ANTICIPAZIONI Uomini e Donne registrazione trono Over 13 settembre 2018 : Ida e Riccardo chiudono! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over giovedì 13 settembre 2018: Ida lascia Riccardo! Rocco chiude con Gemma! Scontri tra la Galgani e Tina! Anticipazioni Uomini e Donne: Ida e Riccardo tornano single e ad occupare le sedie dei rispettivi parterre! Rocco saluta Gemma! I senior sono ritornati per una nuova registrazione del trono Over! A darcene notizia, sono le Anticipazioni Uomini e Donne che svelano che oggi, giovedì 13 ...

ANTICIPAZIONI Uomini e Donne registrazione trono classico 8 settembre 2018 : Mara e Luigi escono insieme! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 8 settembre 2018: Mara e Luigi, per via dell’interesse reciproco, fanno un’esterna insieme! Anticipazioni Uomini e Donne: Luigi disposto a diventare corteggiatore di Mara, poi ci ripensa! Ospiti in studio, Rafaela e Andrea! Confronto con Teresa! Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Mara Fasone e Teresa Langella sono ritornati presso gli studi Elios di Roma per la seconda ...

Trono Over - ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE del 7 settembre : tornano la De Santi e Castagnotto : Lunedì 10 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne: le prime due puntate del Trono classico e del Trono Over sono già state registrate e sul web circolano già le prime news al riguardo, tra cui anche la notizia dell'addio di Giorgio Manetti: il gabbiano, ex fidanzato di Gemma Galgani, ha deciso di dedicarsi totalmente al lavoro lontano dai riflettori. Invece la dama torinese ha iniziato a frequentare sia ...

ANTICIPAZIONI Uomini e Donne/ Registrazione trono classico 8 settembre : Teresa contro Raffaela e Andrea : I nuovi tronisti tornano in studio per la Registrazione della seconda puntata del trono classico di Uomini e Donne. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:33:00 GMT)

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE/ Registrazione trono classico 8 settembre : Luigi in esterna con Mara - poi... : I nuovi tronisti tornano in studio per la Registrazione della seconda puntata del trono classico di UOMINI e DONNE. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:15:00 GMT)

ANTICIPAZIONI Uomini e Donne registrazione trono Over 7 settembre 2018 : ritornano Barbara De Santi e Nino Castanotto! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 7 settembre 2018: due ritorni! Gemma delusa perché Rocco non l’ha baciata! Ida e Riccardo litigano… Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara accusa Gemma di “business”, Ida scoppia a piangere, delusa da Riccardo! Gianni difende Nino ed attacca Anna Tedesco! Rocco non bacia la Galgani… si alza un polverone! Ritorna il nostro consueto appuntamento con le golosissime ...

ANTICIPAZIONI Uomini e Donne/ Registrazione trono classico 8 settembre : Luigi lascia per corteggiare Mara? : I nuovi tronisti tornano in studio per la Registrazione della seconda puntata del trono classico di Uomini e Donne. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 18:10:00 GMT)

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE/ Registrazione trono classico 8 settembre : Mario Serpa presente - foto : I nuovi tronisti tornano in studio per la Registrazione della seconda puntata del trono classico di UOMINI e DONNE. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:55:00 GMT)

ANTICIPAZIONI Uomini e donne/ Registrazione trono classico 8 settembre : Filippo Bisciglia e le sue coppie... : I nuovi tronisti tornano in studio per la Registrazione della seconda puntata del trono classico di Uomini e donne. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:26:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE trono classico 8 settembre : l'incontro-scontro tra Lara e Michael : I nuovi tronisti tornano in studio per la registrazione della seconda puntata del trono classico di UOMINI e DONNE. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Uomini e donne/ ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE trono classico 8 settembre : i nuovi tronisti in onda lunedì? : I nuovi tronisti tornano in studio per la registrazione della seconda puntata del trono classico di Uomini e donne. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:17:00 GMT)

Uomini e Donne/ ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 7 settembre : tornano Barbara De Santi e... (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over e registrazione 7 settembre: il video del ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani. La reazione spiazzante della dama storica.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Uomini e Donne ANTICIPAZIONI : MARIO SERPA assente alla prima registrazione : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni di Uomini e Donne, vi avevamo parlato del ritorno nel dating show di MARIO SERPA in veste di opinionista: archiviata la sua storia travagliata con l’ex tronista Claudio Sona, il ragazzo aveva dichiarato, nel corso di una serata in discoteca, che si sarebbe riaffacciato nel programma condotto da Maria De Filippi. Le cose, almeno per il momento, non sono però andate così. Nella varie ...