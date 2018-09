Anthony Joshua vs Alex Povetkin | il britannico ai raggi X Il Campione del Mondo a caccia

oasport

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Pier196678Ppf66 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Pier196678Ppf66 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Giuseppe0875 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)è pronto per salire sul ring, il volto simbolo del pugilato contemporaneo tornerà a combattere sabato 22 settembre allo Stadio Wembley di Londra. Ilincrocerà i guantoni col russoandernel Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBO, IBF: il padrone di casa partirà con tutti i favori del pronostico, motivato a difendere le quattro cinture in attesa di riuscire a trovare l’accordo con Deontay Wilder (iridato per la WBC) e di organizzare l’incontro per la riunificazione totale del titolo della classe regina. Soprannominato AJ, il 27enneè nato a Watford prima di trasferirsi a Londra da adolescente e ha origini nigeriane. Ha iniziato a praticare boxe dai 18 anni e rapidamente ha scalato le gerarchie. Ora è detentore delle cinture mondiali WBA, WBA, IBO, IBF ed è letteralmente imbattibile: 21 vittorie in 21 incontri ...