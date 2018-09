Annunciato Red Dead Online | una nuova esperienza multiplayer ambientata nel mondo di Red

Acer e Red Bull Media House hanno Annunciato il rinnovo della collaborazione per la produzione di contenuti eSport : Acer e Red Bull Media House hanno annunciato oggi di aver stretto un nuovo accordo di partnership per la produzione di contenuti. Dopo aver lavorato insieme con successo per oltre 12 mesi, le due società continueranno a raccontare le storie più eclatanti e interessanti dal mondo gaming ed eSport, sempre in continua e rapida espansione.La collaborazione è iniziata a maggio dell'anno scorso con l'obiettivo condiviso di fornire agli appassionati di ...

Il comitato di redazione di Repubblica ha Annunciato cinque giorni di sciopero : Il comitato di redazione del quotidiano Repubblica ha annunciato cinque giorni di sciopero, in protesta contro nuovi tagli previsti dal gruppo editoriale Gedi. La redazione di Repubblica, dice il comunicato, «ha respinto all’unanimità la proposta dell’azienda», e ha chiesto che Gedi fornisca The post Il comitato di redazione di Repubblica ha annunciato cinque giorni di sciopero appeared first on Il Post.

The Last Remnant Remastered Annunciato a sorpresa per PS4 : Il pre-Tokyo Game Show 2018 si sta rivelando ricco di annunci e perché no di sorprese e l'annuncio di Square Enix di cui vi parliamo in questa notizia può sicuramente rientrare in questa seconda categoria. Vi ricordate di The Last Remnant? Il gioco era stato lanciato nel 2008 come un'esclusiva Xbox 360 e faceva parte delle iniziative attraverso le quali Microsoft sperava di fare almeno in parte breccia nel mercato nipponico. Il JRPG di Square ...