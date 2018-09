: #Ancora spari a Napoli, ferito un 13enne - CyberNewsH24 : #Ancora spari a Napoli, ferito un 13enne - TelevideoRai101 : Ancora spari a Napoli, ferito un 13enne - mautosatti : Un mio caro amico dice sempre “hai mai visto le pecore a guardia del prato ?” ????????# bestiale che qualcuno ancora sp… -

Una sparatoria in pieno centro aha scatenato il panico eun ragazzino di 13 anni, medicato e dimesso. Il bambino, figlio del titolare di un' agenzia di scommesse, è stato colpito di striscio da un proiettile allo zigomo. Almeno 6 i colpi di pistola esplosi da due uomini in scooter. Il raid intimidatorio probabilmente aveva come bersaglio l'agenzia di scommesse, a quell' ora piena di persone intente a puntare sulle partite di Champions. Ferita da alcune schegge di vetro anche una dipendente dell'agenzia.(Di mercoledì 19 settembre 2018)