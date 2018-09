Amazon | la Ue indaga sull' uso dei dati dei piccoli venditori

Dipendenti corrotti per togliere recensioni - Amazon indaga : Jeff Bezos, fondatore di Amazon Alcuni venditori che usano Amazon come vetrina sarebbero inclini a pagare i Dipendenti del colosso di Seattle per fare rimuovere le recensioni di clienti scontenti, oltre a comprare dati che possono dar loro vantaggio. Una pratica che, stando alle prime notizie riportate dal Wall Street Journal, sarebbe diffusa soprattutto in Cina ma che ha spinto Jeff Bezos ha ordinare un’indagine più ampia. Il meccanismo Alcuni ...