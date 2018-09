Altro colpo di scena | serie B a 20 squadre? A Chiavari gioiscono

Diletta Leotta mette a segno un Altro colpo in tv : l'annuncio ufficiale sui social : La bella presentatrice ha annunciato ufficialmente sui social network che sarà alla conduzione di Miss Italia accanto a...

Parma scatenato - non solo Gervinho e Di Gennaro : in arrivo un Altro colpo : Gervinho e Di Gennaro non saranno gli ultimi acquisti del Parma di mister D’Aversa, il ds Faggiano ha un altro colpo in canna Gervinho e Di Gennaro si apprestano a firmare un nuovo contratto con il Parma. I due potrebbero andare a rinforzare la rosa di D’Aversa, ma potrebbero non essere gli ultimi colpi del ds Faggiano. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, il club ducale avrebbe riaperto i contatti con l’Inter per ...

Cosenza - non solo Maniero : Altro colpo in attacco : Dopo Maniero , il Cosenza batte un altro colpo davanti. Come riporta Sky Sport , Luca Garritano , ex Carpi di proprietà del Chievo, è a un passo dai calabresi.

Milan - Altro colpo in arrivo : Laxalt dal Genoa. Ma attenzione alla Juve : I rossoblù riscattano Lapadula: il laterale uruguaiano potrebbe così essere un jolly prezioso per Gattuso

Milan - arriva anche Laxalt : Altro colpo di mercato sulla sinistra : arriva anche Laxalt- altro colpo di mercato in casa rossonera. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, i rossoneri starebbero pensando seriamente a Laxalt come rinforzo ideale per la corsia mancina. Il terzino del Genoa piace parecchio a Gattuso, il quale lo avrebbe già indicato come rinforzo ideale per completare la linea di difesa/centrocampo. QUALITA’ E INTRAPRENDENZA […] L'articolo Milan, arriva anche Laxalt: ...

Milan - un Altro colpo per completare la rosa : Secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan non chiuderà il suo mercato con lo scambio Bacca-Samu Castillejo con il Villarreal . Il club rossonero completerà anche un ultimo colpo per completare la rosa.

Juve - Altro colpo dal Real : CR7 si porta il fisioterapista di fiducia [NOME e DETTAGLI] : La Juventus ha fatto un altro acquisto dal Real Madrid: non solo Cristiano Ronaldo, ma anche Javier Santamaria, il fisioterapista fedelissimo di CR7. Il 46enne per 16 anni ha lavorato a Madrid e Ronaldo lo ha voluto assolutamente a Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO RealE L'articolo Juve, altro colpo dal Real: CR7 si ...

Milan - Paolo Maldini torna dopo 9 anni : un Altro gran ‘colpo’ di Leonardo : Per i tifosi del Milan, è senz’altro una delle notizie più belle di questa estate che sta regalando cambiamenti importanti nella società rossonera. Il ritorno di Paolo Maldini nel club che lo ha visto protagonista come giocatore è, senza dubbio, una nota piacevole: l’ex capitano del Milan rivestirà il ruolo di direttore sviluppo strategico area sport. Maldini: ‘Credo in questo progetto per il Milan’ Le prime parole di ...

Hakan Calhanoglu - Altro colpo di scena nel “drammatico” divorzio. La ex Sinem : “Sì - sono incinta” : Ancora un colpo di scena, l’ennesimo da quando mercoledì scorso Hakan Calhanoglu ha annunciato il divorzio dalla moglie Sinem Gundogdu. Su Instagram aveva usato parole durissime: “La decisione è irrevocabile perché qualcosa di grave, qualcosa di imperdonabile, è successo”. Subito in Turchia e in Germania avevano pensato a una questione di corna, in particolare un tradimento ricevuto dal calciatore del Milan. Ipotesi, chiacchiericci, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non basta : adesso serve un Altro colpo dopo la follia con il Milan : La Juventus aveva iniziato la campagna di rafforzamento veramente alla grande, Emre Can, Perin, Cancelo e Cristiano Ronaldo colpi da sogno ed in grande di entusiasmare tutte le tifoserie e come è stato anche per i supporter bianconeri. Fino agli ultimi deliranti giorni ed alla trattativa portata avanti con il Milan e che oggi ha avuto l’epilogo. --Bonucci torna alla Juventus, niente da dire, torna uno dei migliori difensori al mondo ma ...

Non solo Higuain e Caldara : Leonardo ‘sonda’ un Altro grande colpo per il Milan : Higuain, Caldara e Bonucci tengono banco nelle ultime ore, ma il calciomercato del Milan non si focalizza solo su questi nomi illustri Il Milan in queste ore è impegnatissimo sul fronte Higuain, Caldara e Bonucci. Il neo dirigente rossonero Leonardo però, non intende distogliere gli occhi da un altro obiettivo del club in questo caldo calciomercato estivo. Sì perchè, oltre al centravanti ed al difensore centrale, il Milan dovrà lavorare ...

Calciomercato Inter - è fatta per Vrsaljko! I nerazzurri piazzano un Altro colpo : cifre e dettagli dell’affare : Vrsaljko è un calciatore nerazzurro, il terzino destro dell’Atletico Madrid è una pedina importantissima per la rosa dell’Inter: i dettagli dell’affare La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo, ma l’Inter non sta a guardare. È notizia delle ultime ore quella che vede la squadra nerazzurra prendere in prestito con diritto di riscatto il terzino destro dell’Atletico Madrid, Sime Vrsaljko, su cui aveva puntato ...

Parma - dopo la sentenza spazio al mercato : arriva un Altro colpo di Faggiano! : Parma pronto a rafforzarsi dopo aver tirato un grande sospira di sollievo in merito alla sentenza a seguito degli sms di Calaiò Il Parma ha tirato un sospiro di sollievo, non sarà retrocessa in Serie B, ma partirà da un pericoloso -5 in classifica nel prossimo campionato di Serie A. Per colmare questo piccolo gap con le altre squadre, il ds Faggiano sta tentando di rafforzare ulteriormente la rosa, regalando a mister D’Aversa nuove ...

Parma - Altro colpo per l’attacco : l’ultimo acuto di Faggiano : Parma scatenato in entrata, calciomercato ricco di sorprese portato avanti dal ds del club ducale Faggiano: ecco l’ultimo acquisto Il Parma ha praticamente chiuso l’affare Galano. Il calciatore svincolatosi dal Bari in questi giorni, a seguito del fallimento del club pugliese, firmerà a parametro zero con il club parmigiano. Un’accelerata improvvisa da parte del ds Faggiano ha fatto sì che il Parma potesse soffiare Galano ...