Alstom Coradia iLint | il primo treno a idrogeno in servizio in Germania – FOTO

(Di mercoledì 19 settembre 2018) È partito dalla stazione di Bremervorde, nel nord-ovest della, ilper il trasporto passeggeri, per una prima mondiale che ha visto schierati, orgogliosi, i ministri del governo centrale e federale: “questo è un segnale forte per la mobilità del futuro. L’è una vera ed efficiente alternativa al diesel. È necessario quindi supportare e finanziare questa tecnologia per poi farla espandere”, ha dichiarato Enak Ferlemann, membro della commissione del governo federale per la rete ferroviaria. I due– questo il nome dei treni creati dalla francese– possono viaggiare a una velocità di 140 km/h, la stessa dei treni alimentati a gasolio: a differenza di questi, però, le uniche emissioni prodotte saranno quelle di vapore acqueo. Le celle a combustibile con cui sono equipaggiati iconvertono l’e ...