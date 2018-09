Allerta Meteo | Uragano Mediterraneo in formazione sul mar Tirreno | il “Medicane” minaccia

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo pioggia e temporali nell’Isola : Allerta meteo ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico diramata oggi dalla Protezione civile regionale. Per 24 ore sono previsti temporali nei bacini del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura, dal sud al nord dell’Isola. “Da mercoledì 19, sin dalle prime ore del mattino, sulla fascia costiera orientale della Sardegna saranno possibili temporali isolati o sparsi anche di forte di intensità – si legge nell’avviso ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : l’avviso della protezione civile alla vigilia del possibile “Medicane” : Allerta Meteo – L’area depressionaria proveniente dal mediterraneo Centro-occidentale, unita al flusso di correnti umide sud-occidentali in quota, sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni del Centro, con temporali su Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, anche alla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Olbia e Gallura - nuova Allerta Meteo per forti piogge e temporali : nuova allerta meteo. La Protezione civile della Sardegna ha aggiornato i bollettini di criticità sul tempo previsto per la giornata di domani 19 settembre. A Olbia e in Gallura, domani dalle prime ore ...

Allerta Meteo a Marsala - Trapani e in provincia : possibile uragano nel Mediterraneo : La Protezione Civile ha diramato un'Allerta meteo di colore giallo per la provincia di Trapani nelle prossime ore. Il tutto è dovuto ad un uragano Mediterraneo che potrebbe formarsi al largo della ...

Allerta Meteo Puglia : criticità gialla per temporali : Maltempo in Puglia: fino alle 19 di oggi e dalle 8 di domani e per le successive 35 ore 13 è prevista Allerta gialla per rischio idrogeologico e idrologico per temporali localizzato su tutta la regione. Lo rende noto la Protezione civile. L'articolo Allerta meteo Puglia: criticità gialla per temporali sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo” - cosa sono i Medicane : “mostri” sempre più frequenti nell’Autunno italiano : Nei giorni in cui l’Uragano Florence ha colpito in modo molto pesante gli Stati Uniti d’America provocando oltre 30 vittime e il Super Tifone Mangkhut s’è abbattuto sulle Filippine dove tra morti e dispersi si contano oltre 130 vittime, anche l’Italia rischia di essere colpita da fenomeni estremi tipicamente autunnali: nelle prossime ore potrebbe formarsi un “Medicane” (Uragano Mediterraneo) proprio nelle ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il Centro-Nord : rischio di grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Francia, della Spagna, della Svizzera, della Germania e dell’Austria, principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, 19 settembre. Un forte sistema di alta pressione si è consolidato sull’Europa orientale, estendendosi in direzione ovest ...

Allerta Meteo Estofex : giornata temporalesca - possibili grandinate : Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la giornata di oggi Martedì 19 Settembre...

Allerta Meteo - forti temporali in arrivo al Centro : allerta gialla su 11 Regioni - l’avviso della protezione civile : allerta Meteo – Un’area di instabilità, originatasi sul Mediterraneo occidentale, è in arrivo sull’Italia e interesserà, dalle prossime ore, soprattutto le Regioni centrali italiane e l’Emilia-Romagna. La fase di maltempo apporterà precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, che localmente potranno risultare anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per forti temporali in arrivo : La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo a tutto il territorio della Toscana aggiungendo al rischio idrogeologico quello di temporali forti: l’avviso è valido a da mezzogiorno di oggi fino alle 20 di domani, martedì 18 settembre. Oggi e domani sono possibili temporali sparsi, localmente di forte intensità, più probabili nella notte e la mattina sull’Arcipelago e nel ...

