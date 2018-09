Allerta Meteo | “Uragano Mediterraneo” | Estofex lancia l’allarme per nubifragi molto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 settembre 2018)– In vista del Medicane del Mediterraneo atteso nelle prossime ore,(European Storm Forecast Experiment) emette un’di livello 1 per la Sardegna, la Corsica, l’Italia, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per. L’si intende valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 20 settembre. L’Europa è divisa in due regimi su scala sinottica. Le parti settentrionali e nordoccidentali del continente sono sotto l’influenza di un modello attivo con una serie di depressioni che si muovono rapidamente. Durante il periodo indicato, una delle depressioni attraverserà le Isole Britanniche per arrivare al Mar di Norvegia, associata ad un sistema di bassa pressione in rapido rafforzamento. In particolare, sulla Scozia sono possibili forti venti non convettivi. Nella parte meridionale del continente, invece, il flusso di indebolisce ...