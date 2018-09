Allerta Meteo | allarme ciclone Mediterraneo in Sardegna | piogge torrenziali già in atto

Scatta l’Allerta Meteo : vortice ciclonico in arrivo. Le regioni colpite. Ma è tregua nel weekend : L’estate se ne va? No. Ma occhio, perché se avete programmi per domani e venerdì potreste restare letteralmente ‘gelati’. È in arrivo sulla Penisola un vortice ciclonico che porterà a un drastico abbassamento della temperatura e, addirittura, già dalla prossima settimana alle prime nevicate (ma nelle zone montane). Dunque, per chi sognava di fregare tutti sul tempo e prendere le ferie a settembre c’è ben poco da star ...

Allerta Meteo Arancione Sardegna 20 Settembre 2018 : Il Centro Funzionale Regione Sardegna ha emesso il seguente avviso di criticità per la giornata del 20 Settembre 2018 MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO zone di Allerta: Flumendosa-Flumineddu, Gallura ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO zone di Allerta: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Iglesiente Apri il Bollettino PDF L'articolo Allerta Meteo Arancione ...

Allerta Meteo - ciclone sul mar Tirreno : pesantissimo avviso della protezione civile - criticità “gialla” e “arancione” in tutto il Sud : Allerta Meteo – Un’area depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale, tenderà a portare nelle prossime ore ulteriore instabilità a ridosso della Sardegna, con fenomeni temporaleschi intensi specie sui settori orientali dell’isola, in estensione anche alla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Allerta Meteo Sardegna : livello arancione per l'area orientale - ecco le previsioni : Un vortice ciclonico dalle caratteristiche simili a un TLC (approfondisci in questo articolo) apporterà forte maltempo sull'area tirrenica centro-meridionale nelle prossime ore e nella giornata di...

Allerta Meteo Sardegna : temporali e rischio idrogeologico nell’Isola : La Protezione civile della Sardegna ha emesso un bollettino di Allerta per condizioni meteorologiche avverse e uno per rischio idrogeologico di criticità moderata con preallarme ‘arancione’ nelle zone di Gallura e Flumendosa Flumineddu. Sono previsti forti temporali dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani sulla Sardegna orientale dove “persisterà il rischio di temporali sparsi anche di forte di intensità con ...

Allerta Meteo in Sardegna : in arrivo il 'Medicane' : Un sistema di bassa pressione, caratterizzato da piogge torrenziali e intensi venti, si sta avvicinando in queste ore al Sud Italia:è il "Medicane" che sta nascendo nelle acque calde del Mar Tirreno, e assume le caratteristiche di un ciclone tropicale. In metereologia, questo tipo di cicloni sono visti come delle vere e proprie "bombe metereologiche", nelle quali la caduta di pressione in superficie corrisponde "ad un 1 hPa ogni ora o più, per ...

Allerta Meteo : confermata pericolosa depressione "sub-tropicale" nel Tirreno - Rischio alluvioni in Sardegna : Forte maltempo verso le isole Maggiori. depressione simil-tropicale tra oggi e sabato, si temono alluvioni. Allerta Meteo / Una bassa pressione piuttosto incisiva è giunta nelle ultime ore nel...

Allerta Meteo Estofex : marcata instabilita' - attesi temporali e nubifragi : Allerta meteo Estofex - Vasto sistema temporalesco al Centro Sud, possibili fenomeni intensi e disagi. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta...

Allerta Meteo - “Uragano Mediterraneo” : Estofex lancia l’allarme per nubifragi molto intensi sull’Italia - in particolare Sardegna e Mar Tirreno : Allerta Meteo – In vista del Medicane del Mediterraneo atteso nelle prossime ore, Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per la Sardegna, la Corsica, l’Italia, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 20 settembre. L’Europa è divisa in due regimi su scala sinottica. Le parti settentrionali e nordoccidentali del ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo pioggia e temporali nell’Isola : Allerta meteo ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico diramata oggi dalla Protezione civile regionale. Per 24 ore sono previsti temporali nei bacini del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura, dal sud al nord dell’Isola. “Da mercoledì 19, sin dalle prime ore del mattino, sulla fascia costiera orientale della Sardegna saranno possibili temporali isolati o sparsi anche di forte di intensità – si legge nell’avviso ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : l’avviso della protezione civile alla vigilia del possibile “Medicane” : Allerta Meteo – L’area depressionaria proveniente dal mediterraneo Centro-occidentale, unita al flusso di correnti umide sud-occidentali in quota, sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni del Centro, con temporali su Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, anche alla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...