Alle Olimpiadi della decrescita infelice la medaglia d' oro va al governo Conte

Malagò e la corsa Alle Olimpiadi : “Torino può ripensarci - c’è ancora tempo” : Il giorno dopo l’annuncio del governo che ha definito «morta» la candidatura olimpica a tre sedi (Torino, Milano e Cortina), il presidente del Coni Giovanni Malagò riapre la partita. Con una candidatura a due «è sicuro che l’Italia ha meno possibilità di vincere, non avendo le garanzie del governo» spiega Malagò ai microfoni di Radio Anch’io su Rad...

Che sta succedendo Alle candidature italiane per le Olimpiadi del 2026 : La candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026 rischia seriamente di finire fuori pista: il governo ha bocciato la proposta congiunta di tre sedi - Torino, Cortina e Milano - e in extremis Lombardia e Veneto hanno lanciato una proposta per tenere in piedi una candidatura italiana "a due". Mercoledì 19 sarà il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a formalizzare a Losanna il progetto per disputare ...

Olimpiadi : Alle 18 Malagò a P.zo Chigi : 15.40 Il presidente del Coni,Giovanni Malagò, incontrerà a Palazzo Chigi alle 18 il sottosegretario Giorgetti. Si parlerà del tramonto della candidatura tre città per i Giochi invernali 2026 e della immediata proposta di Lombardia e Veneto di andare avanti in coppia con Milano e Cortina. Giorgetti commenta subito la proposta di Fontana e Zaia: "Se Lombardia e Veneto vogliono andare insieme se ne faranno carico loro anche in termini di oneri".

"La candidatura dell'Italia Alle Olimpiadi è morta" : "Per il governo la proposta della candidatura è morta qui". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in audizione al Senato, relazionando sulla candidatura italiana ai Giochi olimpici invernali del 2026."Il governo non ritiene che una candidatura fatta cosi come èstata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui". Lo ha detto il ...

Olimpiadi invernali - sottosegretario M5S Valente : «Candidatura impossibile Alle condizioni di Sala» : «impossibile procedere con la candidatura italiana». Sulle Olimpiadi invernali del 2026 esplode lo scontro del governo con Milano. Simone Valente, sottosegretario della presidenza del...

Olimpiadi - no del governo Alle richieste di Milano : «Così impossibile procedere» : La candidatura ai Giochi invernali, il sindaco di Milano scrive al sottosegretario Giorgetti: «Milano capofila, ora serve chiarezza» Durissima replica del ministro pentastellato Valente: «Sta diventando un paradosso. Fermiamo tutto»

Ginnastica ritmica : Italia - i migliori Mondiali di sempre! Farfalle Alle Olimpiadi - Agiurgiuculese e Baldassarri nella leggenda : sei medaglie : I migliori Mondiali di sempre. Bastano poche parole per descrivere alla perfezione come si è comportata l’Italia nel corso della rassegna iridata di Ginnastica ritmica: alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) la nostra Nazionale è stata assoluta protagonista per l’intera settimana di gare e ha chiuso addirittura al secondo posto nel medagliere con sei allori complessivi (1 oro, 2 argenti, 3 bronzi), preceduta soltanto dalla Russia ma ...

VIDEO Italia strepitosa - argento ai Mondiali di ginnastica ritmica : gli esercizi delle FarfAlle - che volo verso le Olimpiadi : Alessia Maurelli, Anna Basta, Martina Centofanti, Letizia Cicconcelli, Agnese Duranti e Martina Santandrea hanno conquistato una pazzesca medaglia d’argento nel concorso generale ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. L’Italia ha così ottenuto la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie a due esercizi commoventi eseguiti dalle nostre Farfalla. Di seguito i VIDEO degli esercizi dell’Italia ai Mondiali 2018 di ...