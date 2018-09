ilfattoquotidiano

: Agevolazioni fiscali, quei 75 miliardi sotto la lente di Tria: dai rimborsi all’autotrasporto ai vantaggi per gli a… - Cascavel47 : Agevolazioni fiscali, quei 75 miliardi sotto la lente di Tria: dai rimborsi all’autotrasporto ai vantaggi per gli a… - monicaranieri : RT @FLCLATINA: Agenzia delle entrate - guida alle agevolazioni fiscali sulle spese mediche - FLCLATINA : Agenzia delle entrate - guida alle agevolazioni fiscali sulle spese mediche -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) “La flat tax? Va finanziata con un riordino profondo delle tax expenditure“. Cioè la giungla di deduzioni, detrazioni, esenzioni e regimi speciali che quest’anno costeranno alle casse pubbliche oltre 75. A rilanciare la necessità di intervenire con l’accetta è stato il ministro dell’Economia Giovanni. E, al netto dei contrasti degli ultimi giorni, per il titolare del Tesoro non dovrebbe essere difficile incassare il consenso di Movimento 5 Stelle e Lega su una proposta del genere: Luigi Di Maio a gennaio aveva individuato proprio nel taglio dellela principale fonte di coperture per il programma M5s, quantificando in 40le risorse recuperabili. Nel contratto di governo è poi stata inserita nero su bianco la “revisione del sistema delle deduzioni e detrazioni”. Un sistema che negli anni è arrivato a ...