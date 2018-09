Accusato di aver molestato una bambina | prete di 38 anni si uccide in chiesa

La donna che ha Accusato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla vicenda : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato Brett Kavanaugh (il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema) di averla aggredita sessualmente vuole che l’FBI si occupi delle sue accuse prima che le si presenti in Senato a parlarne, The post La donna che ha accusato il giudice Kavanaugh di averla aggredita sessualmente ha chiesto che l’FBI indaghi sulla vicenda appeared first on Il Post.

L'uomo Accusato di aver rubato fondi per il senzatetto si difende : "C'è una spiegazione chiara - anzi cristallina" : È stato accusato, insieme alla fidanzata, di aver sottratto i 400mila dollari raccolti per un senzatetto grazie ad una raccolta fondi da lui stesso lanciata su GoFundMe insieme alla sua compagna. Mark D'Amico, 39 anni, è recentemente comparso in aula per rispondere di altre accuse: è stato infatti arrestato per un fatto correlato all'ottobre 2017, quando è stato trovato alla guida con una patente sospesa. In ...

Bidello 51enne Accusato di aver violentato un bambino di 4 anni in un asilo di Reggio Emilia : L'indagine è partita dopo le denunce della madre che si è accorta dei comportamenti strani del piccolo, collegati anche ad alcuni disagi fisici. L'uomo, a cui non è stata applicata alcuna misura cautelare restrittiva, ora risulta disoccupato.Continua a leggere

Bidello 51enne Accusato di aver violentato un bambino di 4 anni in un asilo di Reggio Emilia : Il Bidello 51enne di un asilo di Reggio Emilia è indagato dalla procura con l'accusa di aver violentato un bambino di quattro anni nei bagni della scuola. Lo riporta la stampa locale.L'inchiesta è partita dopo le denunce della madre, che si sarebbe accorta di comportamenti strani del piccolo. E proprio lui, dopo pochi giorni, avrebbe raccontato tutto ai genitori, anche alla luce di alcuni disagi fisici che accusava.Gli accertamenti ...

Savona - Accusato di aver augurato lo stupro a Laura Boldrini. Sindaco leghista minimizza : “Critica politica” : Si è tenuta questa mattina al tribunale di Savona l’udienza del processo contro il Sindaco leghista del comune di Pontinvrea che augurò con un post su Facebook all’ex presidente della Camera Laura Boldrini di essere stuprata e ora si trova accusato per diffamazione. “Che cosa pensa Salvini di un Sindaco che mi augurò di essere violentata?” si chiede Laura Boldrini all’uscita del tribunale di Savona. Il caso risale al settembre dello ...

Anche Pedro Sanchez è Accusato di aver copiato la tesi di dottorato : Una nuova polemica si appresta a minare la stabilità del governo spagnolo, ancora in alto mare dopo le dimissioni di Carmen Montòn , l'ormai ex ministro della Salute che nella giornata di ieri ha ...

Cremona - investe con l'auto l'uomo Accusato di aver stuprato la moglie : vendetta? : La vittima era in bicicletta: l'automobilista non è stato arrestato, perchè non è dimostrato che l'abbia fatto deliberatamente

Jan Ulrich arrestato : l'asso tedesco del ciclismo Accusato di aver abusato di una prostituta : La star tedesca del ciclismo Jan Ullrich, 44 anni, è stato arrestato a Francoforte. Lo scrive la Bild on line. Stando al tabloid, Ullrich è accusato di lesione gravi e pericolose. Era...

