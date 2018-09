ACCORDO FIRMATO TRA LE DUE COREE | KIM ACCETTA DENUCLEARIZZAZIONE Ultime notizie | Trump

Coree - firmato ACCORDO per bloccare sito nucleare : ...

Coree : firmato ACCORDO per ridurre le tensioni : Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in hanno firmato a Pyongyang un primo accordo "per ridurre le tensioni": la cerimonia, trasmessa in diretta tv, si è tenuta alla ...

Coree - firmato un ACCORDO “per ridurre le tensioni”. E Kim promette che visiterà Seul : Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in hanno firmato un primo accordo “per ridurre le tensioni” e per “scongiurare scontri militari accidentali”. Chiusura permanente del sito di processamento dell'uranio di Yongbyon e del centro missilistico di Tongchang-ri.Continua a leggere

Summit Kim-Moon : firmato primo ACCORDO : 4.56 Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in hanno firmato a Pyongyang, un primo accordo "per ridurre le tensioni":la cerimonia, trasmessa in diretta tv, si è tenuta alla Paekwawon state guesthouse di Pyongyang,luogo dei colloqui bilaterali I contenuti non sono stati ancora resi noti, ma i media di Seul hanno menzionato misure e iniziative per "evitare scontri militari accidentali".

Pallavolo - si arricchisce il numero di sponsor della Millenium Brescia : firmato l’ACCORDO con la Euro Image 2000 : La Millenium Brescia ha reso noto di aver sottoscritto un nuovo rapporto di parnership commerciale con Euro Image 2000 La Millenium Brescia dà il benvenuto tra i propri sponsor alla Euro Image 2000, che opera da oltre vent’anni nel settore della comunicazione visiva per fornire un servizio di alta qualità nella produzione in digitale di immagini di piccolo e grande formato. L’esperienza maturata abbinata alla flessibilità operativa e al ...

Etiopia ed Eritrea - firmato a Gedda lo storico ACCORDO di pace - : Il premier etiope Ahmed e il presidente eritreo Afewerki hanno ratificato la decisione presa lo scorso luglio di interrompere lo "stato di guerra", in vigore tra i due Paesi da 20 anni. Il ministro ...

PAT * Val Rendena : firmato ACCORDO quadro fra Provincia - Comuni e Funivie per migliorare l'offerta sciistica - : Accordi come quello di oggi sono possibili " ha detto il presidente " perché in questi 5 anni il debito della Provincia è diminuito e la nostra economia è in netta ripresa, come evidenziano tutti gli ...

Il presidente del Sud Sudan ha firmato un ACCORDO di pace con i ribelli con cui da cinque anni sta combattendo una guerra civile : Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha firmato un accordo di pace con il leader delle principali milizie ribelli, Riek Machar, con le quali da anni sta combattendo una guerra civile che ha provocato la morte di decine di migliaia The post Il presidente del Sud Sudan ha firmato un accordo di pace con i ribelli con cui da cinque anni sta combattendo una guerra civile appeared first on Il Post.

Ilva - firmato ACCORDO tra ArcelorMittal e sindacati al Mise : Roma, 6 set., askanews, - E' stata raggiunta l'intesa sul futuro dell'Ilva: ArcelorMittal, i sindacati e i commissari straordinari hanno firmato, al ministero dello sviluppo economico, alla presenza ...

Libia : firmato ACCORDO per cessate il fuoco a Tripoli : L'iniziativa francese va in sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite per mantenere uno scenario di uscita dalla crisi politica". Nel frattempo, approfittando del caos di queste ore, centinaia di ...

Ryanair - firmato in Italia primo contratto collettivo per i piloti. Anpac : “ACCORDO storico - nessun precedente in Europa” : Per la prima volta Ryanair firma un contratto collettivo di lavoro. Dopo 8 mesi di trattative con il sindacato Anpac, il vettore irlandese ha riconosciuto ai piloti con base in Italia, annuncia l’associazione in una nota, “quanto previsto dall’ordinamento nazionale Italiano in termini di Tfr, la contribuzione alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa, il pagamento dei contributi previdenziali e il riconoscimento pieno ...

Il Caspio è un mare speciale e la sua energia passa attraverso il fumo di un ACCORDO FIRMATO domenica : Roma. Il Mar Caspio non è un lago e non è un mare. Il Mar Caspio è un romanzo. Imprendibile, ricchissimo, isolato, è prigioniero di se stesso, circondato da deserti che si alternano a vette di novemila metri. Eppure il mar Caspio è stato sempre molto conteso e desiderato – meta di esploratori, torme