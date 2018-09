A Temptation Sossio umilia Ursula Valeria Marini perde la testa e Bettarini va in crisi

iltempo

: A #TemptationIslandVip Sossio umilia Ursula. Valeria Marini perde la testa e Bettarini va in crisi… - tempoweb : A #TemptationIslandVip Sossio umilia Ursula. Valeria Marini perde la testa e Bettarini va in crisi… - KontroKulturaa : Temptation Island la frase choc di Sossio fa arrabbiare il pubblico e Valeria Marini - -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)Island Vip ripaga la lunga attesa:ha gli ormoni impazziti, Stefanoè irriconoscibile , non per il pubblico, ma per la fidanzata, ,Aruta inscena una...