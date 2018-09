A domicilio e in incognito | arriva la startup della cannabis delivery

wired

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Pettorine e divise in stile Just Eat o Deliveroo non ne vedrete, in giro per Milano. I cinque fattorini di JustMary.fun, infatti, viaggiano “in borghese” per proteggere al massimo la privacy dei propri clienti ai quali consegnanolight. Si tratta delle infiorescenze di canapa legali in Italia che hanno dato vita a un boom senza precedenti di coltivazioni, negozi e prodotti derivati. Basti pensare che i terreni coltivati a canapa sono aumentati di dieci volte fra 2013 e 2018. Tutto si deve alla nuova legge sul tema, la 242 del 2016 entrata in vigore nel gennaio 2017, secondo la quale non è più necessaria alcuna autorizzazione per la semina di varietà di canapa certificate con contenuto di Thc (Delta-9-tetraidrocannabinolo, il principio attivocon effetto psicotropo) al massimo dello 0,2%. Ma la percentuale può in realtà oscillare fra lo 0,2% e lo 0,6% ...