“A Boston mi occupo del vino Made in Italy Nel nostro paese la politica insegna che il

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Quando gli chiedi cosa significa essere emigrante Ciro sospira, poi sorride: “Vuol dire sacrificio, difficoltà, momenti di sconforto. Vuol dire sentire la mancanza della tua famiglia. Però, allo stesso tempo, significa essere incredibilmente orgogliosi delle proprie origini e farne un valore aggiunto”. Ciro Pirone ha 42 anni, è originario di Salerno e vive ada quasi 20 anni. La prima volta che ha lasciato l’Italia è stata subito dopo il liceo, direzione Londra: “Volevo fare le mie esperienze, migliorare il mio inglese e formarmi nel settore in cui avevo studiato”. Oggi è responsabile del portafoglio di numerose aziende vinicole italiane negli Usa e dice: “Il mio sogno americano sì è avverato”. Quando è partito, però, Ciro non stava “scappando dall’Italia“. Dopo un diploma in un istituto alberghiero, le prime esperienze a Londra, la gavetta tra Sardegna e ...