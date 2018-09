A 24-A 25 | protesta sindaci abruzzesi e laziali al Ministero | Toninelli promette blocco

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L'Aquila - Dalla rabbia per non essere stati ricevuti fino alle 12:30 al "cauto ottimismo" anche se il consigliere regionale abruzzese del Pd, Pierpaolo Pietrucci, ha espresso la sua contrarietà per non essere stato ammesso alla delegazione che ha incontrato il ministro per le Infrastrutture e Trasporti Danilo: questo il clima della manifestazione died amministratoricontro il caro pedaggi nelle autostrade A24 e A25 culminato con l'annuncio del ministro di sospensione dell'aumento di circa il 13% scattato lo scorso primo gennaio, nei prossimi tre mesi, ottobre, novembre e dicembre. Una decisione comunicata al termine del breve tavolo a Roma nella sede del, nel quale non era seduta la società privata Strada dei Parchi, del gruppo dell'abruzzese Carlo Toto, concessionaria delle due arterie ...