1994 - La serie | riprese in corso a Napoli per l' ultima stagione

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Si chiuderà nel 2019 la trilogia nata "da un'idea di Stefano Accorsi" ed iniziata con 1992, proseguita con 1993 ed in attesa, ora, di. Lesono iniziate quest'estate in Sardegna, ed ora proseguono a, dove a Palazzo Reale -rivela Il Mattino- si sta girando una delle scene clou dell', ovvero il G7 presieduto da Silvio Berlusconi (interpretato da Paolo Pierobon), premier da appena 100 giorni. E' il G7, per intenderci, in cui ricevette un avviso di garanzia dalla procura di Milano.Gli episodi della, prodotta da Wildside ed in onda su Sky Atlantic, saranno diretti ancora da Giuseppe Gagliardi, e vedranno come sempre il protagonista Leonardo Notte (Accorsi) interagire con i personaggi della politica italiana di quegli anni, sullo sfondo della conclusione di Tangentopoli e Mani Pulite e della nascita di Forza Italia.- La ...