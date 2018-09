16enne scomparsa insieme ad amico | si cerca ovunque

Mestre - ritrovata Gioia Mini : la 16enne scomparsa era a Genova per una fuga d’amore : È stata ritrovata e sta bene Gioia , la ragazza di 16 anni scomparsa da Mestre lo scorso 21 agosto. I carabinieri l'hanno rintracciata in un albergo di Genova dove si trovava con il fidanzato 22enne. "Notizia meravigliosa, bentornata a casa".Continua a leggere

Savona - 16enne scomparsa trovata impiccata in ex hotel/ Ultime notizie - Lagueglia : la ricostruzione : Savona, 16enne scomparsa da Andora ritrovata impiccata in un albergo abbandonato di Laigueglia: Ultime notizie, il mistero sulla fine di Delia, introvabile da martedì scorso(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 00:02:00 GMT)