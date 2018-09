100Cellos | ho portato mia figlia a suonare con Sollima E ho capito che il vero talento

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 settembre 2018) di Derek Ilè un regalo che riceviamo dalla nascita, ma non dai nostri genitori: ci tocca. Ognuno può attribuirlo a chi vuole e in attesa che la scienza ci possa chiarire possiamo solo prenderne atto (e non sempre riusciamo a farlo) e agire di conseguenza. La scelta che abbiamo quando scopriamo ilè duplice. Possiamo far finta di niente, ignorarlo, snobbarlo, sotterrarlo. Oppure possiamo coltivarlo, svilupparlo e farlo fruttare. E così con sudore e fatica, ma baciati dalla fortuna di aver potuto contare su un determinato, possiamo perfino avere successo, diventare famosi e riconosciuti. Lo vediamo quotidianamente nel modo dello sport e delle arti. Da un paio di anni le mie figlie studiano musica, una chitarra classica, la seconda il violoncello. Entrare in questo mondo mi haa toccare un altro aspetto importante, ma non scontato, del: la ...