Zoe Cristofoli la love story con Fabrizio Corona è finita

: RT @BlitzQuotidiano: Zoe Cristofoli: “Ho lasciato Fabrizio Corona. Ho trovato un sms di un’altra sul cellulare” - TerryEmpyre : RT @BlitzQuotidiano: Zoe Cristofoli: “Ho lasciato Fabrizio Corona. Ho trovato un sms di un’altra sul cellulare” - TuttOSuLinuX : Spettacoli: Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli si sono lasciati/ Video Mattino 5: &... #Fabrizio #Corona #Zoe… - BlitzQuotidiano : Zoe Cristofoli: “Ho lasciato Fabrizio Corona. Ho trovato un sms di un’altra sul cellulare” -

(Di martedì 18 settembre 2018) Zoela blogger e modella tatuata da oltre 300mila follower, non è più la fidanzata di. Lo ha raccontato la stessa interessata telefonicamente al programma “Mattino Cinque” confermando la notizia lanciata nel corso dello spazio condotto da Federica Panicucci. A farli scoppiare non ci sarebbe solo il messaggio di un’altra donna trovato sul telefono di. “E’ vero, ho lasciato. Ho trovato un messaggino di un’altra donna ma non è solo questo il motivo della mia decisione. Ci sono tante cose che non mi andavano bene, di cui non ero contenta e soddisfatta. Ho fatto i bagagli e me ne sono andata. Io sono così, quando voglio fare una cosa e prendo una decisione non torno più indietro. Sul messaggio non ho voluto indagare. Non ho visto di chi fosse, mi è bastato leggere poche righe per capire la mancanza di rispetto nei miei confronti” ...