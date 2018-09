WWE Raw | Brock Lesnar a Crown Jewel

WWE Raw 10-09-18 Risultati e Report : Benvenuti all’ultimo WWE Monday Night Raw prima della disputa di Hell In A Cell 2018! In diretta da New Orleans, quest’oggi da seguire i ritorni di Triple H e Mick Foley e la situazione dello Shield.La puntata si apre con l’ingresso dei CAMPIONI DI COPPIA, DOLPH ZIGGLER & DREW MCINTYRE, seguito da BRAUN STROWMAN e dagli heel del roster! Dopo aver rivisto il filmato di quanto accaduto nell’ultima puntata, i 3 si ...

WWE Raw 3-09-18 Risultati e Report : A Columbus, in Ohio, appuntamento con WWE Monday Night Raw, a 2 settimane di distanza dalla disputa di Hell In A Cell 2018! Come reagirà lo Shield, dopo il turn hell di Braun Strowman? Che cosa intendeva dire Kevin Owens con il suo “I quit”? Da seguire il match titolato tra i campioni di coppia, il B-Team, e i Revival.La serata parte con l’ingresso di BRAUN STROWMAN, DOLPH ZIGGLER e DREW MCINTYRE! Il gigante ci mostra quanto ...

WWE Raw 27-08-18 Risultati e Report : Benvenuti nella ScotiaBank Arena di Toronto per una nuova edizione di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi inizia l’era da GM di Baron Corbin, dopo il “licenziamento” di Kurt Angle attuato da Stephanie Mcmahon nell’ultima puntata; quali saranno le prime azioni del Lone Wolf? La campionessa Ronda Rousey, riceverà una punizione dopo l’attacco sulla Commissioner? Ci sarà lo scontro per il titolo tra Braun ...

WWE Raw 20-08-18 Risultati e Report : Benvenuti nuovamente dal Barclays Center di Brooklyn per la puntata di WWE Monday Night Raw post-Summerslam! L’evento più importante dell’estate ci ha consegnato un nuovo Universal Champion: Roman Reigns. Chi sarà il primo sfidante del Big Dog? Come partirà la nuova campionessa Ronda Rousey? Reggerà l’alleanza tra il nuovo Intercontinental Champion Seth Rollins e Dean Ambrose? La serata si apre con l’ingresso del ...

WWE Raw 13-08-18 Risultati e Report : Benvenuti alla puntata di WWE Monday Night Raw, che ha come cornice il Greensboro Colliseum, che precede la disputa di Summerslam 2018! A 6 giorni dall’evento più importante dell’estate, è ancora tutto da decifrare la situazione che vede di fronte il campione universale Brock Lesnar e il suo avvocato Paul Heyman, con Roman Reigns che sta alla finestra; inoltre, avremo il Triple Threat Tag Team Match valido per le cinture di ...

WWE Raw 6-08-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo al Jacksonville Veterans Memorial Arena e mancano 2 settimane all’appuntamento con Summerslam 2018. Stasera assisteremo al primo incontro nello show rosso di Ronda Rousey, che se la dovrà vedere con Alicia Fox. Inoltre, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi sul comportamento dell’ultima settimana del campione universale Brock Lesnar ...

WWE Raw 30-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw, quest’oggi in diretta dall’America Airlines Arena di Miami! Stasera avremo 2 grandi ritorni: il primo quello dell’Universal Champion Brock Lesnar, che avrà un confronto con il suo sfidante di Summerslam, Roman Reigns; il secondo quello di Ronda Rousey, che termina il periodo di sospensione e partirà all’assalto della cintura femminile di Alexa Bliss. ...

WWE Raw 23-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo nella U.S. Bank Arena di Cincinnati ( Ohio ) e questa sera avremo tante carne al fuoco. In primis avremo la sfida tra Bobby Lashley e Roman Reigns, con il vincitore che sfiderà il campione universale Brock Lesnar a Summerslam 2018; poi il B-Team dovranno difendere le loro cinture di coppia nel re-match di Extreme Rules contro Matt Hardy & Bray Wyatt; ...

WWE – Stephanie McMahon attesa a Raw per uno storico annuncio : ecco le principali ipotesi : Stephanie McMahon è attesa nella prossima puntata di Raw per un annuncio storico: ecco le possibili ipotesi, tutte riguardanti l’universo femminile della WWE La prossima puntata di Raw potrebbe essere scrivere una pagina di storia della WWE. Stephanie McMahon, commissioner di Raw, è attesa sul ring dello show rosso per un importantissimo annuncio. La ‘Billion Dollar Princess’ è stata solita, in passato, annunciare ...

WWE Raw 16-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti al Keybank Center di Buffalo, New York, per la puntata di WWE Monday Night Raw, che segue di 24 ore la disputa di Extreme Rules 2018! La Road to Summerslam ha finalmente inizio e questa sera potremmo avere già una prima notizia bomba: Brock Lesnar sarà privato del titolo universale? Inoltre: quale sarà il futuro dell’Intercontinental Champion Dolph Ziggler? Come festeggeranno i 2 del B-Team, dopo la conquista dei ...