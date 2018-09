: Mondiali di #Pallavolo: l'Italia vince il girone. Battuta anche la Slovenia: 3-1 #ItaliaSlovenia - repubblica : Mondiali di #Pallavolo: l'Italia vince il girone. Battuta anche la Slovenia: 3-1 #ItaliaSlovenia - Agenzia_Ansa : #Pallavolo: Italia a passo Mondiale, 3-0 a Repubblica Dominicana. Quarta vittoria consecutiva degli azzurri - atm_informa : ? Non è all'altezza di quelli di @zaytsev, ma anche noi abbiamo un servizio potenziato. Per i Mondiali di pallavolo… -

Punteggio pieno,tutto da riportare nella seconda fase. Obiettivo raggiunto per l'che ora si trasferisce da Firenze a Milano, dalla Pool A alla E. L'ultima partita al Mandela Forum si risolve con un tranquillo 3-1 (23-25 25-19 25-13 25-18) sulla, sorpresa del nostro gruppo. Blengini predica la calma fra i suoi che però lo ascoltano fin troppo per un set e mezzo. Poi la difesa comincia a funzionare e l'attacco fa, implacabilmente, il suo dovere. Prima fase in archivio. Ora ci sono Olanda, Russia e Finlandia.(Di martedì 18 settembre 2018)