Volley | Mondiali 2018 | Italia-Slovenia | il sestetto titolare degli azzurri e le probabili

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - i Draghi ai raggi X. L’attacco fa paura - uomini da SuperLega : E ora l’ultimo ostacolo della prima fase, quello da battere a tutti i costi per aumentare le possibilità di accedere alla Final Six di Torino. L’Italia conosce l’importanza della sfida alla Slovenia, domani sera (ore 21.15) i 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze dovranno trascinare gli azzurri in una partita che si preannuncia decisamente complicata contro un’avversaria ostica e sulla carta in grado di crearci dei ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia alla seconda fase - quando e dove si gioca? Calendario - date - programma - orari - avversarie e tv : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile grazie al primo posto conquistato nella Pool A con una giornata di anticipo (gli azzurri devono ancora giocare la partita contro la Slovenia, determinante perché tutti i risultati si portano dietro al prossimo turno). La nostra Nazionale giocherà al Mediolanum Forum di Assago – Milano dal 21 al 23 settembre: tre partite in tre giorni, un tour de force ...

Mondiali Volley 2018 – Antonio Giacobbe ritrova la sua Bari - il ct della Tunisia : “gioco in casa 2 volte” : Il commissario tecnico della Tunisia ha allenato per sei anni a Bari, sede del girone in cui è inserita la squadra campione d’Africa Ha riportato la Tunisia sul gradino più alto del podio Africano conquistando il titolo di campioni d’Africa e l’importante qualificazione ai campionati del mondo maschili 2018. Destino ha voluto che il mondiale dei tunisini facesse tappa a Bari, quella Bari che Antonio Giacobbe, tecnico di ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - battaglia cruciale per sognare in grande! Gli azzurri vogliono il pokerissimo da primi : La particolare formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile non permette all’Italia di rilassarsi anche se è già certa matematicamente del primo posto nella Pool A. Il regolamento prevede infatti che tutti i punti conquistati al primo turno vengano portati alla seconda fase, quella che ci consegnerà le magnifiche sei pronte a darsi battaglia a Torino per la conquista del titolo iridato. Dunque non sono ammessi errori e passi falsi se si ...

Mondiali Volley 2018 – L’Argentina fa un regalo all’Italia - Slovenia ko e azzurri aritmeticamente primi nel girone : La Nazionale di Blengini dunque disputerà la seconda fase a Milano, in programma dal 21 al 23 settembre La vittoria delL’Argentina sulla Slovenia 3-2 (25-18, 22-25, 27-29, 25-17, 15-13) ha regalato all’Italia la certezza del primo posto nella pool A. Nella seconda fase quindi si disputerà a Milano il girone E (21-23 settembre) con in campo: gli azzurri di Blengini (1A); la seconda classificata del girone B che sarà una tra Olanda, Canada e ...

Volley - Mondiali 2018. Russia-Serbia - Bulgaria-Polonia e Canada-Francia : big match cruciali. Tornano Italia e Brasile : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si conclude la prima fase, giornata davvero scoppiettante e avvincente con i big match Russia-Serbia e Canada-Francia, torna l’Italia contro la Slovenia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs Brasile (ore 16.00, Pool B a Ruse): I Campioni Olimpici non possono e non vogliono fallire. I verdeoro vanno a caccia di un ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : il programma e tutte le partite di oggi (18 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi martedì 18 settembre si giocano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, si conclude la prima fase e si preannuncia grande spettacolo tra Firenze, Bari, Varna e Ruse. Grande attesa per l’Italia che in serata affronterà la Slovenia in un match fondamentale per il prosieguo della nostra rassegna iridata, riflettori puntati sul big match Russia-Serbia che vale il secondo posto nella Pool C alle spalle degli USA chiamati alla ...

Italia-Slovenia - Mondiali Volley 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi martedì 18 settembre si gioca Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze si conclude la prima fase della rassegna iridata e gli azzurri vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva per presentarsi al prossimo turno a punteggio pieno. Non sono ammessi errori, la nostra Nazionale deve assolutamente imporsi se vuole aumentare il numero di possibilità di accedere alla Final Six e dunque ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia prima nel girone! Tutte le avversarie nella seconda fase : rischio Brasile - ci sono Russia o Serbia : L’Italia è già certa di chiudere al primo posto la Pool A dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Comunque vada la partita di domani contro la Slovenia, gli azzurri hanno già la sicurezza di imporsi nel girone della prima fase e dunque di partecipare alla seconda fase all’interno della Pool E che si giocherà al Mediolanum Forum di Assago – Milano nel weekend del 21-23 settembre. Tutte le squadre si porteranno dietro i risultati ...

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (17 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi lunedì 17 settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. L’Olanda ha infilato il poker contro l’Egitto, la Russia è tornata a vincere battendo il Camerun, la Polonia ha surclassato l’Iran, il Brasile ha sconfitto il Canada, avvincente Argentina-Slovenia. Di seguito tutti i risultati di oggi lunedì 17 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile. risultati DI oggi (LUNEDI’ 17 ...

Volley - Mondiali 2018 : il Brasile si riprende col Canada - la Polonia surclassa l’Iran : Non solo la vittoria dell’Argentina sulla Slovenia che ha consegnato all’Italia il primo posto nella Pool A dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Si sono giocate altre tre partite in questa giornata. Brasile vs Canada 3-1 (25-22; 19-25; 25-23; 25-18), Pool B a Ruse Dopo l’inatteso ko contro l’Olanda, i Campioni Olimpici tornano a vincere e rimangono in corsa per il primo posto nel girone ma serve una battaglia di due ore ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia ha vinto il girone! Primo posto matematico - la Slovenia ha perso. Azzurri a Milano : i prossimi avversari : L’Italia ha vinto il girone della prima fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile! La nostra Nazionale è già certa di chiudere al comando la Pool A quando manca ancora una giornata al termine di questo segmento della rassegna iridata: l’Argentina ha infatti sconfitto la Slovenia per 3-2 (25-18; 22-25; 27-29; 25-17; 15-13) e ha così consegnato agli Azzurri il Primo posto nel raggruppamento. Domani i ragazzi del CT Chicco Blengini ...

Mondiali Volley 2018 – Le azzurre in versione manga per il promo Rai : Il promo Rai per la presentazione dei Mondiali femminili di Volley 2018 prende ispirazione dall’animazione giapponese di Mila e Shiro Il Campionato Mondiale maschile 2018 appassiona sempre di più l’Italia, un evento unico nel suo genere che dal 29 settembre sarà affiancato da un altro grande spettacolo: la rassegna iridata femminile giapponese, trasmessa su RaiDue e RaiSport + Hd. In vista del Mondiale le azzurre di Davide Mazzanti, nel ...