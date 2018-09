Volley | Mondiali 2018 | i gironi della seconda fase | tutti i gruppi e le nuove

Calendario Mondiali Volley 2018 : date - programma - orari e tv della seconda fase. Si gioca da venerdì 21 : La seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile si giocherà nel weekend del 21-23 settembre, sempre tra Italia e Bulgaria. Le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in quattro gironi e si sono portate dietro tutti i risultati ottenuti nella prima fase dunque si incomincia già con delle situazioni di classifica ben stabilite. Le quattro Pool si giocheranno a Milano, Bologna, Sòfia e Varna: le quattro vincitrici, la migliore ...

