VIDEO | Marta Bastianelli | “I Mondiali 2019 sono adatti a me”

oasport

(Di martedì 18 settembre 2018) Tornata grande nel 2018, a 11 anni di distanza da quel clamoroso trionfo iridato.si è andata a prendere al termine di una prova magnifica l’oro europeo in quel di Glasgow. L’azzurra è stata intervistata da OA Sport in occasione della presentazione delle nazionali verso idi Innsbruck. “Diciamo che se guardo indietro le mie caratteristichestate quelle di passista veloce. C’è stato un cambiamento e mi ero fissata di perdere peso, vincendo un Mondiale abbastanza duro. Credo che adessomolto esperta in volata, mi difendo bene sui percorsi misti come Glasgow. Per questo Mondiale nontra le favorite, per questo non lo corro,soddisfatta della mia stagione e guardo già all’anno prossimo, quando ci sarà un Mondiale nello Yorkshire adatto alle mie caratteristiche e punterò di far bene”. Sulla sua carriera: ...