VIDEO Elena Boschi non ammette la sconfitta del PD e va contro la LEGA

(VIDEO) Elena Boschi attacco a Salvini : “Cerca di nascondere agli italiani che è indagato!” : Maria Elena Boschi, disastroso attacco a Matteo Salvini Alla Festa dell’Unità di Bologna l’ospite d’eccezione era Maria Elena Boschi, la quale ha dedicato la maggior parte del suo intervento all’attacco forsennato di Matteo Salvini. E lo ha fatto con parole grossissime, a tratti lunari. In primis ha affermato che “il vicepremier Salvini accusa i magistrati e velatamente li minaccia, chiedendogli di occuparsi del ...

VIDEO – Nave Diciotti arriva Elena Boschi; il Paese isolato in Europa : I parlamentari del Pd Maria Elena Boschi ed Emanuele Fiano sono saliti su Nave Diciotti CATANIA – «Le scelte di Salvini e di Di Maio stanno portando il nostro Paese in un isolamento in Europa ed anche il vertice di oggi si è risolto con un nulla di fatto. Abbiamo sostenuto che l’Unione europea debba fare la propria parte. Non a caso con i governi a guida Pd abbiamo raggiunto accordi importanti. Con il governo nel 2015 con una ...

MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2018 - VINCITORI E PREMI/ VIDEO : Selena Gomez grande assente - ecco perché : Tutte le anticipazioni sugli Mtv Video MUSIC AWARDS, l'evento MUSICale più atteso dai giovani di tutto il mondo. Per l'Italia c'è Elettra Lamborghini, volto della rete fin da Geordie Shore.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:07:00 GMT)

L’emozionante discorso di Selena Gomez sul trapianto di rene subito e la donazione di organi (VIDEO) : Un intenso discorso di Selena Gomez sul trapianto di rene che ha subito lo scorso anno e che le ha salvato la vita si è trasformato in un enorme ringraziamento al pubblico che l'ha sostenuta con affetto e solidarietà. L'attrice, popstar e produttrice ne ha parlato apertamente durante la sua partecipazione al WE Day!, un evento di beneficenza per bambini che si è tenuto ad aprile: la registrazione dell'intervento della Gomez è stata divulgata ...

18 agosto 2018 - Santa Elena : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/15 ...

Porto Cervo da bollino rosso - il ritorno delle ‘Veline” : Melissa Satta - Giorgia Palmas - Thais Wiggers ed Elena Barolo - vacanze con… incidente sexy [FOTO e VIDEO] : Estate sempre più bollente, in attesa dei nuovi impegni i vip si rilassano in vacanza, in particolar modo nelle ultime ore i social si sono infiammati per una foto pubblicata da Melissa Satta. La moglie del calciatore Boateng si trova a Porto Cervo ed in bella compagnia. “Amiche belle ne abbiamo? Summit di un certo spessore” cinguetta Giorgia Palmas postando una foto che la ritrae in bikini proprio con Melissa Satta, Thais Wiggers ed ...

Porto Cervo da bollino rosso - il ritorno delle ‘Veline” : Melissa Satta - Giorgia Palmas Thais Wiggers ed Elena Barolo - vacanze con… incidente sexy [FOTO e VIDEO] : Estate sempre più bollente, in attesa dei nuovi impegni i vip si rilassano in vacanza, in particolar modo nelle ultime ore i social si sono infiammati per una foto pubblicata da Melissa Satta. La moglie del calciatore Boateng si trova a Porto Cervo ed in bella compagnia. “Amiche belle ne abbiamo? Summit di un certo spessore” cinguetta Giorgia Palmas postando una foto che la ritrae in bikini proprio con Melissa Satta, Thais Wiggers ed ...

Matteo Dall'Osso e il “vaffa” a Maria Elena Boschi/ VIDEO : “Avete ignorato i disabili e ora criticate?” : Matteo Dall'Osso e il “vaffa” a Maria Elena Boschi durante il suo intervento alla Camera, Video. “Avete ignorato i disabili e ora criticate?”, attacca il deputato del MoVimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:48:00 GMT)

La Kiki Challenge contagia anche Jessica Melena : la moglie di Immobile sensuale accanto a Guendalina Tavassi [VIDEO] : Tra le strade di Roma Jessica Melena (moglie di Ciro Immobile) improvvisa un sexy balletto: la Kiki Challenge contagia anche la bella Wags Jessica Melena balla anche tra i vicoli di Roma. La moglie di Ciro Immobile non si lascia andare solo in casa, ma anche accanto all’amica Guendalina Tavassi si lascia coinvolgere dalle note della canzone di Drake ‘In My Feelings‘. La nuova hit del cantante canadese ha contagiato ...

Diretta/ Europei nuoto Glasgow 2018 streaming VIDEO e tv : bronzo per Elena Di Liddo! : Diretta Europei nuoto vasca lunga Glasgow 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di gare nella capitale scozzese, oggi sabato 4 agosto.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:45:00 GMT)

L'ex pornostar Elena Grimaldi risponde a Gué : 'Con Sfera Ebbasta non è musica' (VIDEO) : Nella tardi notte di ieri Gué Pequeno ha lanciato un messaggio polemico nei confronti di una nota pornostar, senza farne il nome. Quest'ultima è stata criticata dall'autore di 'Bravo Ragazzo' per aver contestato il suo ingresso nella BHMG, l'etichetta discografica fondata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles. Nello specifico L'ex attrice, che si è poi rivelata essere Elena Grimaldi, aveva criticato l'accostamento – visibile nelle grafiche ...

AVVELENATO KAOS - IL CANE EROE DI AMATRICE/ Ultime notizie VIDEO : Brambilla : "Legge su bocconi avvelenati" : Ucciso il CANE EROE di AMATRICE, KAOS è stato trovato AVVELENATO: addio al Pastore tedesco che aveva scavato tra le macerie dopo il terremoto del centro Italia del 2016.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:27:00 GMT)

Avvelenato Kaos - il cane eroe di Amatrice/ Ultime notizie VIDEO : i carabinieri forestali indagano sulla morte : Ucciso il cane eroe di Amatrice, Kaos è stato trovato Avvelenato: addio al Pastore tedesco che aveva scavato tra le macerie dopo il terremoto del centro Italia del 2016.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:29:00 GMT)

Ucciso Kaos - avvelenato il cane eroe di Amatrice/ Ultime notizie VIDEO : “Mi hai tolto la cosa più preziosa” : Ucciso il cane eroe di Amatrice, Kaos è stato trovato avvelenato: addio al Pastore tedesco che aveva scavato tra le macerie dopo il terremoto del centro Italia del 2016.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:39:00 GMT)