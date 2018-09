VIDEO Champions League | gli highlights e i gol della prima giornata Le azioni salienti

Eh sì - è proprio in crisi questo Messi : esordio in Champions - tripletta e pallone a casa [VIDEO] : Leo Messi ancora una volta protagonista in Champions League con una tripletta da favola che ha portato in vetta al girone il suo Barcellona “Leo Messi non è tra i candidati del Fifa best player? Forse perchè è di un’altra categoria, non lo premiano con gli altri“. Il pensiero del presidente del Barcellona Bartomeu, è sembrato una profezia. Stamane queste parole, in serata lo show di Messi all’esordio stagionale in ...

VIDEO Icardi - gol pazzesco in Inter-Tottenham. Un destro al volo da fantascienza in Champions League : Mauro Icardi segna un gol fantastico al suo esordio in Champions League riportando l’Inter in linea di galleggiamento nella gara contro il Tottenham. Ecco il gol dell’1-1 dell’argentino: Un VIDEO perfetto perfetto per le clip. Gol pazzesco di @MauroIcardi. #InterTottenham pic.twitter.com/G6EykCpNlB — Esegesi (@_esegesi_) September 18, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Champions League - gol da favola di Messi : gli basta mezz’ora per la prima magia [VIDEO] : Champions League, Leo Messi ha segnato il primo gol della competizione in questa annata, con una punizione da favola Champions League, è bastata mezz’ora a Leo Messi per timbrare la prima magia della sua stagione europea. Si è trattato di una punizione perfetta che ha portato in vantaggio il suo Barcellona contro il Psv. Una gara non ancora definitivamente indirizzata dai blaugrana, ma Messi ha messo il proprio marchio ...

DIRETTA / Australia Argentina (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : in campo - via! (Rugby Championship) : DIRETTA Australia Argentina streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per il Rugby Championship 2018 (oggi sabato 15 settembre).(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Australia Argentina/ Streaming VIDEO e diretta tv - orario e risultato live (Rugby Championship) : diretta Australia Argentina Streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per il Rugby Championship 2018 (oggi sabato 15 settembre).(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 03:00:00 GMT)

Nuova Zelanda Sudafrica/ Streaming VIDEO e diretta tv - orario e risultato live (Rugby Championship) : diretta Nuova Zelanda Sudafrica Streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per il Rugby Championship 2018 (oggi sabato 15 settembre).(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 01:31:00 GMT)

VIDEO/ Fiorentina Fortuna Hjorring (2-0) : highlights e gol della partita (Champions league donne) : Video Fiorentina Fortuna Hjorring (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di finale della Champions league di calcio femminile.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:12:00 GMT)

VIDEO/ Australia Sudafrica - 23-18 - : highlights della partita - Rugby Championship 2018 - : Video Australia Sudafrica , 23-18, : gli highlights della partita di Rugby, valida nella terza settimana del Rugby Championship 2018.

VIDEO/ Australia Sudafrica (23-18) : highlights della partita (Rugby Championship 2018) : Video Australia Sudafrica (risultato finale 23-18): gli highlights della partita di rugby, valida nella terza settimana del Rugby Championship 2018. Primo successo dei Wallabies.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 11:08:00 GMT)

Diretta/ Australia Sudafrica streaming VIDEO e tv : il Mandela Challenge Plate (Rugby Championship) : Diretta Australia Sudafrica: info streaming video e tv della partita, valida per la terza settimana della Rugby Championship 2018. In campo i Wallabies dopo due KO di fila.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Nuova Zelanda Argentina/ Streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Rugby Championship) : diretta Nuova Zelanda Argentina: info Streaming video e tv della partita di rugby di oggi 8 settembre, attesa per la terza settimana del Rugby Championship 2018.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 04:00:00 GMT)

Australia Sudafrica/ Streaming VIDEO e diretta tv : orario e risultato live (Rugby Championship) : diretta Australia Sudafrica: info Streaming video e tv della partita, valida per la terza settimana della Rugby Championship 2018. In campo i Wallabies dopo due KO di fila.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 03:00:00 GMT)

Real Madrid - la 13Champions League diventa un film : il VIDEO del trailer : Un film che si apre con lo splendido panorama di Kiev, ripresa alle spalle della fontana della Madre Patria. Non è un docu-film sulla bellissima città dell'est, ma il racconto di un'impresa eroica, di ...

Diretta Sorteggio Champions League/ Inter e Napoli sfortunati - meglio per Roma e Juventus : streaming VIDEO Rai : Diretta Sorteggio Champions League, streaming video Rai: finalmente scopriremo la composizione dei gironi nel torneo. Juventus, Napoli, Roma e Inter attendono i nomi delle loro avversarie(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:11:00 GMT)