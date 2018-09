Verso la macro-regione mediterranea | la strada è lunga | ma lungimirante

huffingtonpost

: 'I progetti sono sbilanciati verso le grandi aziende, con importi che limitavano l’accesso alle piccole e medie. E’… - LavoriPubblici : 'I progetti sono sbilanciati verso le grandi aziende, con importi che limitavano l’accesso alle piccole e medie. E’… - belligerans : RT @hal64738: @MarcoCantamessa @lucianocapone @ilfoglio_it E se tutto ciò che stiamo vivendo non fosse altro che il macro effetto dell'inve… - hal64738 : @MarcoCantamessa @lucianocapone @ilfoglio_it E se tutto ciò che stiamo vivendo non fosse altro che il macro effetto… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Mi rendo conto che in un tempo politico in cui continua la dittatura dell'immediato, la cultura dell'emergenza, o peggio il dominio della propaganda, proporre riflessioni di carattere geopolitico e di visione (detto senza alcuna presunzione) mi farà apparire un lunare. Eppure non sono solo e ne sono felice.Il Professor Giannola, presidente della Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), ha toccato punti cruciali che andrebbero affrontate se si vuole dare finalmente una svolta al Paese. E la questione principale è lo sviluppo del Mezzogiorno in un quadro mediterraneo.La costruzione dellanon è uno slogan, né una mozione degli affetti, ma una scelta politica che dovrebbe orientare le opzioni della prossima Legge Finanziaria. Altro che condono, mini flat tax e non si capisce bene che misura di cosiddetta ...